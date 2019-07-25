İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Alanya'da denizde bulunan erkek cesedinin kimliği belli oldu

Alanya'da denizde bulunan erkek cesedinin kimliği belli oldu
Alanya'da denizde bulunan erkek cesedinin kimliği belli oldu

Antalya'nın Alanya ilçesinde denizin yaklaşık 800 metre açığında üzeri yarı çıplak bulunan erkek cesedinin kimliği belli oldu.

Sabah saatlerinde tura çıkan günlük tur tekneleri Alanya Marina'dan açıldığı sırada, tekne kaptanı Dinek mevkiinin 800 metre açıklarında erkek cesedinin sürüklendiğini görerek durumu liman görevlilerine bildirdi. İhbar üzerine Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ve Alanya Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı ekipleri cesedin bulunduğu yere gitti. Bölgeye gelerek deniz yüzeyini tarayan ekipler, cesedi buldu. Yarı çıplak vaziyette su üzerinde olan ceset savcılık talimatıyla bota alınarak Alanya Marina'ya getirildi. Üzerinden kimlik çıkmayan cesedin bazı yerlerinde yara izleri tespit edildi. Savcılık ve polisin incelemesinin ardından ceset, Alanya Belediyesi Mezarlığı morguna götürüldü. Ekipler yaptıkları çalışmalarda cesedin 25 yaşındaki Özgür Özcan'a ait olduğu belirlendi.  

Erdal Anak

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.