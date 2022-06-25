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Alanya'da devrilen kamyondaki 1 kişi Alara Çayının sularına kapılarak kayboldu

Alanya'da devrilen kamyondaki 1 kişi Alara Çayının sularına kapılarak kayboldu
Alanya'da devrilen kamyondaki 1 kişi Alara Çayının sularına kapılarak kayboldu

Alanya’da bir kamyonun Alara Çayı kenarına devrilmesi sonucu meydana gelen kazada, araç içerisinde bulunan 1 kişi yaralanırken, 1 kişi ise çay sularına kapıldı. Kaybolan şahsı arama çalışmaları devam ediyor.

Alanya'da devrilen kamyondaki 1 kişi Alara Çayının sularına kapılarak kayboldu - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre kaza, Güzelbağ Mahallesi'nde 24 Haziran saat 07.00 sıralarında meydana geldi. G.L. isimli şahsın kullandığı tomruk yüklü kamyon, Alara Çayı kenarına devrildi. Antalya İl Jandarma Komutanlığına bağlı Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından, meydana gelen trafik kazasına müdahale edildi. Araç içerisinde bulunan H.B. isimli şahıs yaralı olarak kurtarılırken, S.K. isimli şahıs ise Alara Çayına kapılarak kayboldu. Antalya İl Jandarma Komutanlığına bağlı Sualtı Arama Kurtarma Timi tarafından S.K. isimli kayıp şahsı arama-kurtarma faaliyetlerinin devam ettiği öğrenildi.

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