Alanya'da düzensiz göçmen kaçakçılığı: 2 gözaltı

Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda Okurcalar Mahallesi Halk Plajı'nda göçmen kaçakçılığı yapılacağı belirlendi. İncekum Jandarma Karakol Komutanlığı'na bağlı ekipler tarafından yabancı uyruklu 8 mülteci ile onları yasa dışı yollarla Kıbrıs'a götüreceği tespit edilen A.T. (27) ve F.K. (23) yakalandı. Yapılan incelemeler neticesinde olayda kullanılan R.01 isimli tekne muhafaza altına alındı.

A.T. ve F.K. gözaltına alınırken yakalanan 8 düzensiz göçmenin adli ve idari işlemlerinin ardından Antalya İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edilecekleri bildirildi.

Bekir Burak Canbolat