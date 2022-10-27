Alanya'da ender görülen mekik kelebeği görüldü

Antalya'nın Alanya ilçesinde bir otelde garsonluk yapan Bekir Arslan, masa üzerindeki ilginç görüntüsüyle dikkat çeken kelebeği bir kaba aldı. Daha sonra çalışma arkadaşlarına kelebeği gösteren Arslan, geçen yıl pandemi döneminde şefinin de aynı türde bir kelebeği gördüğünü ve araştırmaları sonucu mekik kelebeği olduğunu öğrendiğini kendisine söylediğini belirtti. Yaz aylarında Türkiye'de nadir görülen mekik kelebeğini bulan Arslan, “İlk gördüğümde ne olduğunu anlayamadım. Şefime haber verdim. Daha sonra şefim ‘Geçen yıl pandemi döneminde aynısını gördüm' dedi. Kelebeği alarak bir kabın içine koyduk. Akdeniz Bölgesi'nde nadir görülen bir kelebek olduğunu öğrendim. Rengi çok güzeldi. Askeri kamuflaj desenliydi. İlk defa gördüm. Kelebeği doğaya geri saldım. Çoğalır inşallah” dedi.

Fadıl Kösedağ



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