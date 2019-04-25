Alanya'da kız meselesi kanlı bitti: 1 yaralı

Olay, saat 23.30 sıralarında Kadıpaşa Mahallesi Badik Sokak'taki bir parkta meydana geldi. İddiaya göre, üniversite öğrencisi oldukları öğrenilen Hasan B.B. ile Ayhan V. arasında kız meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışma kısa süre sonra bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada Hasan B.B. sol alt göğüs kısmından bıçaklanarak ağır şekilde yaralanırken, bıçağı kullandığı belirtilen Ayhan V. olay yerinden hızla uzaklaştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı Hasan B.B.'yi ambulansla özel bir hastaneye sevk etti. Burada tedaviye alınan Hasan B.B.'nin durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Olay sonrası çalışma başlatan polis ekipleri kısa sürede saldırgan Ayhan V. ile olaya karıştığı öğrenilen A.C.S.'yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.C.S. adli kontrol şartıyla serbest kalırken, Ayhan V. ise sulh ceza hakimliğince ‘kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Erdal Anak