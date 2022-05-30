Alanya'da 'Müsilaj' operasyonuna 4 tutuklama

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde sahil kentlerinde mafya tipi suç örgütleri ile bu suç örgütlerine silah temin eden gruplara ‘Müsilaj' operasyonu düzenlendi. Alanya'da operasyon çerçevesinde 8 adrese yapılan baskında 11 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda 9 adet tabanca, 2 adet av tüfeği, 8 adet şarjör, değişik çaplarda 104 adet mermi ve 96 adet av tüfeği mermisi ele geçirildi.

Gözaltına alınan 11 şüpheliden 6'sı emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen 5 şüpheliden 4'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Rıza Yanık - Fadıl Kösedağ

