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Alanya'da orman yangınında 5 dönüm alan zarar gördü

Alanya'da orman yangınında 5 dönüm alan zarar gördü
Alanya'da orman yangınında 5 dönüm alan zarar gördü

Antalya’da ormanlık alanda başlayan yangında yaklaşık 5 dönüm alan zarar gördü.

Alanya’da orman yangınında 5 dönüm alan zarar gördü - Tıkla İzle

Yangın, Alanya ilçesi Çakallar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı çıkan orman yangınını fark eden çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye orman ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yangının çıktığı alana 5 arazöz, 1 yangın söndürme helikopteri ve orman işçileri sevk edildi. Ekiplerin kısa süreli müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. Yangın nedeniyle 5 dönümlük alanın zarar gördüğü öğrenilirken, çıkış nedeni ise yapılan incelemelerin ardından tespit edilecek.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Recep Erdoğan - Fadıl Kösedağ

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