Alanya'da otel yangını korkuttu

Alanya'nın Türkler Mahallesi'nde bulunan 5 yıldızlı otelin disko olarak kullanılan bodrum katında saat 14.00 sıralarında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Dumanların yükselmesi üzerine otel yetkileri 112 Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın büyümeden kontrol altına alınırken, yoğun duman nedeniyle tatilcilerin otel dışına çıkarılması sağlandı. İtfaiyenin çalışmalarını tamamlamasının ardından tatilciler yeniden otele döndü. Kısa süreli paniğe neden olan yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Erdal Anak