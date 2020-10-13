İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Alanya'da sahte içki operasyonu

Alanya'da sahte içki operasyonu
Alanya'da sahte içki operasyonu

Antalya’nın Alanya ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda 60 litre etil alkol ve 2 litre sahte içki ele geçirilirken, olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.

Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekipleri, Saray Mahallesi Talat Efendi Sokak üzerinde bir adreste sahte içki üretildiği bilgisine ulaşarak harekete geçti. Belirlenen adrese baskın düzenleyen ekipler, sahte içki yapımında kullanılan 12 ayrı bidon içerisinde 60 litre etil alkol ve 2 litre sahte içki ele geçirdi. Olayla ilgili adreste bulunan H.T. isimli şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheli, hakkında 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet etmek suçları kapsamında işlem yapıldıktan sonra savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Erdal Anak
 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.