Alanya'da sahte içki operasyonu

Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekipleri, Saray Mahallesi Talat Efendi Sokak üzerinde bir adreste sahte içki üretildiği bilgisine ulaşarak harekete geçti. Belirlenen adrese baskın düzenleyen ekipler, sahte içki yapımında kullanılan 12 ayrı bidon içerisinde 60 litre etil alkol ve 2 litre sahte içki ele geçirdi. Olayla ilgili adreste bulunan H.T. isimli şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheli, hakkında 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet etmek suçları kapsamında işlem yapıldıktan sonra savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Erdal Anak

