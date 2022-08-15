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Alanya'da serinlemek için denize giren şahıs boğuldu

Alanya'da serinlemek için denize giren şahıs boğuldu
Alanya'da serinlemek için denize giren şahıs boğuldu

Antalya’nın Alanya ilçesinde serinlemek için denize giren 49 yaşındaki şahıs boğularak hayatını kaybetti.

Olay, Alanya ilçesi Yeşilöz Mahallesinde dün öğle saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre 49 yaşındaki Mehmet Sevilgen, serinlemek için denize girdi. Bir süre sonra çevredeki vatandaşlar Sevilgen'in suda hareketsiz durduğunu fark etti. Bir yandan 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunan vatandaşlar diğer yandan Sevilgen'i kıyıya çekti. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalede bulunduğu Sevilgen, ambulansla Gazipaşa Devlet Hastanesine sevk edildi. Burada doktorların tüm müdahalesine rağmen Sevilgen'in hayatını kaybettiği öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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