Alanya'da uyuşturucu tacirlerine 16 yıl hapis

Geçen yıl ekim ayında meydana gelen olayda, Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Şekerhane Mahallesi'ndeki bir dernekte kumar oynatıldığı bilgisine ulaştı. Bunun üzerine derneğe baskın düzenleyen ekipler, kumar oynatıldığına dair bir unsura rastlamazken, yaptıkları aramalarda 122 gram esrar ile uyuşturucu satışında kullanılan hassas terazi ele geçirdi. Uyuşturucularla ilgili şüpheli Necip D. ve Kenan B.'yi gözaltına aldı. Narkotik Grup Amirliğindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Tutuksuz yargılanan 2 sanık, Alanya 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde son kez hakim karşına çıktı. Sanıklar savunmasında üzerlerine atılı suça itiraz ederek beraatlarını talep etti.

Savunmaların ardından mahkeme heyeti, Necip D.'ye 8 yıl 4 ay hapis ve 16 bin 660 TL para cezası, Kenan B.'ye de aynı cezayı verdi. Toplam 16 yıl 8 ay ve 33 bin 320 TL para cezasına çarptırılan 2 sanık, duruşmanın ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Erdal Anak

