Alanya'da yanan ormanlık alan havadan görüntülendi

Antalya'nın Alanya ilçesi Bayırkozağacı Mahallesinde dün akşam saatlerinde ormanlık alanda çıkan yangın sabah saatlerinde kontrol altına alındı. Tüm gece boyunca il ve ilçelerden gelen takviye ekipler yangınla mücadele etti. Rüzgar nedeniyle alevler ekiplere zor anlar yaşatsa da cansiperane müdahalelerin ardından alevler söndürüldü. Yangın hasarı da gün ışığıyla ortaya çıktı. Günün ağrımasıyla gece alevlerin yükseldiği bölgelerde yanan orman İhlas Haber Ajansı (İHA) tarafından havadan görüntülendi.

Fadıl Kösedağ

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