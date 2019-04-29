Alanya'da yaşa dışı bahis operasyonu: 37 gözaltı

Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 7258 SKM "futbol ve diğer spor müsabakalarında bahis ve şans oyunları düzenlenmesi hakkında kanuna muhalefet ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçu kapsamında yasa dışı yollardan bahis oynattığı belirlenen 41 kişi hakkında gözaltı kararı çıkartıldı. Bunun üzerine sabah saatlerinde şüphelilerin adreslerine eş zamanlı baskın düzenleyen Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekipleri, 37 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. Operasyon kapsamında 4 kişinin de arandığı belirtildi.

Erdal Anak

