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Alanya'da yaşayan Alman evinde ölü bulundu

Alanya'da yaşayan Alman evinde ölü bulundu
Alanya'da yaşayan Alman evinde ölü bulundu

Antalya’nın Alanya ilçesinde yaşayan 68 yaşındaki Alman evinde ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Avsallar Mahallesi'ndeki bir apartmanda kendisine ait dairede yaşayan Alman vatandaşı Horst Schmidt'ten (68) bir süredir haber alamayan apartman sakinleri, bu sabah durumu jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ve sağlık ekipleri, Schmidt'in savcılık izniyle dairesinin kapısını çilingir yardımıyla açarak içeri girdi. Ekipler, Schmidt'i hareketsiz yerde yatarken buldu. Yapılan incelemede yaşamını yitirdiği belirlenen Schmidt'in cesedi otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Schmidt'in şüpheli bulunan ölümüyle ilgili inceleme başlatıldı.  

Erdal Anak
 

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