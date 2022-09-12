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Alanya'daki orman yangını kontrol altına alındı

Alanya'daki orman yangını kontrol altına alındı
Alanya'daki orman yangını kontrol altına alındı

Antalya’nın Alanya ilçesinde çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahale ile söndürüldü. Bölgede ekiplerin soğutma çalışması sürüyor.

Alanya’daki orman yangını kontrol altına alındı - Tıkla İzle

Yangın, Alanya ilçesi Orhan ve Karamanlar mahalleleri arasında bulunan ormanlık alanda çıktı. Edinilen bilgilere göre, yol kenarında çıkan yangın rüzgarın etkisini arttırmasıyla hızla yayıldı. Bölge halkının ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda orman ve jandarma ekibi sevk edildi.

Yangına 5 yangın söndürme helikopteri, 4 yangın söndürme uçağı, 7 arazöz, 4 tanker, 4 ilk müdahale aracı, 3 belediye su tankeri, 2 yer ekibi ve 90 personel müdahale etti. Ekiplerin cansiperane müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Yangında yaklaşık 5 hektar alan zarar gördü. Ekiplerin bölgedeki soğutma çalışması devam ediyor. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Fadıl Kösedağ
 

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