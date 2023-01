Alanya'daki orman yangınına yakın yerleşim yeri boşaltıldı

Antalya'nın Alanya ilçesi Bayırkozağacı Mahallesi'ndeki ormanlık alandan akşam saatlerinde orman yangını meydana geldi. Elektrik tellerinden çıktığı tahmin edilen yangın rüzgarın da etkisiyle hızla büyüdü. Bölgeye sevk edilen ekiplerin cansiperane çalışması rüzgara rağmen sürüyor. Kısa süreli kendisini gösteren yağmurun ise meteoroloji verilen göre ilerleyen saatlerde etkisini arttıracağı öngörülüyor. Şehrin farklı noktalarında çıkan yangınların kontrol altına alındığını yalnızda Bayırkozağacı bölgesindeki yangının devam ettiğini belirten Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, yağmurun yağmasıyla köye giden alevlerin kısmen kontrol altına alındığını ifade etti.

İlerleyen saatlerde meteoroloji verilerine göre yağmurun etkisini arttıracağını tahmin edildiğini söyleyen Başkan Yücel, “Yağmurun yağmasıyla biraz kontrol altına alındı. Meteoroloji verilerine göre ilerleyen saatlerde yağmurun etkisini arttırması bekleniyor. İnşallah kayıplar ve daha fazla zarar oluşmadan kontrol altına alınacaktır. Buradaki yangına yakın olan vatandaşlarımızı da belirli bir noktaya taşıdık. Büyütülecek bir şey yok. Vatandaşlarımız rahat olsun. Her şey vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği için. Bütün birimler üzerine düşeni yapıyor. Her şey kontrol altında. Allah'ın izniyle bu saatten sonra büyüyeceğini düşünmüyoruz” dedi.

“Bölgede çok rüzgar var”

Yangın nedeniyle evinden çıkmak zorundan kalan mahalle sakinlerinden Hasan Ali Soytürk, “Elektrik hattının tellerinden çıktığını duydum. Bölgede çok rüzgâr var. Rüzgar olmasa bu kadar büyümezdi yangın. Köy boşaltıldı şu anda. Böyle bir şey başımıza bir daha gelmesin. Bunun daha öncede yaşadık biz. Ormanlarımız yandı” şeklinde konuştu.

Fadıl Kösedağ



