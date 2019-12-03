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Alanyaspor Adanaspor Canlı İzle | Alanyaspor Adanaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Alanyaspor Adanaspor Canlı İzle | Alanyaspor Adanaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?
Alanyaspor Adanaspor Canlı İzle | Alanyaspor Adanaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Süper Lig'e bomba gibi bir başlangıç yapan fakat son haftalarda düşüş yaşayan Aytemiz Alanyaspor, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında Adanaspor ile karşılaşacak. Peki, Alanyaspor - Adanaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Alanyaspor Adanaspor canlı izle... Süper Lig'e iyi başlayan ancak daha sonra düşüş yaşayan Aytemiz Alanyaspor, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında Adanaspor ile karşılaşacak. Peki, Aytemiz Alanyaspor - Adanaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Detaylar haberimizde...

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Aytemiz Alanyaspor - Adanaspor ZTK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Bahçeşehir Okulları Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 16.30'da başlayacak. Direnç Tonusluoğlu'nun yöneteceği karşılaşma A Spor ekranlarından izleyici ile buluşacak. Maçın canlı anlatımı ve skor takibi haberimizde olacak.
 

ALANYASPOR AVANTAJ ELDE ETMEK İSTİYOR

Karşılaşmanın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamlayan turuncu yeşilliler, önemli maçta rakibine karşı galip gelerek rövanş için avantaj sağlamaya çalışacak.

Ziraat Türkiye Kupası'nı önemsediklerini ve finale kadar gitmek istediklerini söyleyen Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut'un, ligde fazla forma giyemeyen futbolculara şans vermesi bekleniyor.

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