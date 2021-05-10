Alanyaspor, BB Erzurumspor'u konuk edecek

Süper Lig'in 41. haftasında Alanyaspor, sahasında Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor'la karşılaşacak. Bu sezon evindeki son maçına çıkacak olan Alanya temsilcisi, müsabakadan 3 puan almayı hedefliyor. Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda oynanacak mücadele saat 20.30'da başlayacak. Bugüne kadar Alanyaspor ve Erzurumspor ligde 3 kez karşı karşıya gelirken, her iki takımın da 1'er galibiyeti bulunuyor. 1 maçta ise puanlar paylaşıldı. Ligin ilk yarısında Erzurum'da oynanan müsabaka 1-1 sona ermişti.

Alanyaspor'da sakatlıkları bulunan Khouma Babacar, Salih Uçan, Ahmet Gülay'ın karşılaşmada forma giymesi beklenmiyor. Aytemiz Alanyaspor'un Erzurumspor maçında sahada olması beklenen muhtemel 11'i şöyle:

"Marafona - Juanfran, Tzavellas, Caulker, Moubandje - Ceyhun, Berkan, Efecan, Efkan - Davidson, Mustafa.”

Erdal Anak

