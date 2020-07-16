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Alanyaspor, Berkan İsmail Kutlu ile sözleşme imzaladı

Alanyaspor, Berkan İsmail Kutlu ile sözleşme imzaladı
Alanyaspor, Berkan İsmail Kutlu ile sözleşme imzaladı

Aytemiz Alanyaspor, Berkan İsmail Kutlu ile 2020-2021 transfer tescil döneminde geçerli olmak üzere 4 yıllık resmi sözleşme imzaladı.

Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, lig devam ederken transfer çalışmalarının da sürdüğünü söyledi. Genç orta saha oyuncusu Berkan İsmail Kutlu'nun son olarak Sion'da forma giydiğini belirten Başkan Çavuşoğlu, "Berkan, aşama kaydederek çıtasını daha da yükseltebileceğine inandığımız bir futbolcudur. Hem Alanyaspor'umuz için, hem de kendi kariyeri için başarılı inşallah olacaktır" dedi.

Berkan İsmail Kutlu ise, "Başta başkanımız olmak üzere transferimde emeği geçen herkese teşekkür ederim. Alanyaspor için elimden geleni yapacağım. İki taraf için de hayırlı ve uğurlu olsun" diye konuştu.

Erdal Anak
 

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