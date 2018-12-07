Alanyaspor Beşiktaş Canlı Anlatım-Skor | Alanya BJK Maçı Kaç Kaç?

Alanyaspor - Beşiktaş canlı takip... Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Alanyaspor deplasmanına konuk oluyor.

Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayacak mücadelede hakem Alper Ulusoy düdük çalacak. Alanyaspor ile Beşiktaş arasındaki mücadele beIN SPORTS 1'den naklen yayınlanacak.

İLK 11'LER:

Alanyaspor: Haydar, Baiano, Tzavellas, Merih, Nsakala, Ceyhun, Sackey, Djalma, Efecan, Fernandes, Cisse

Beşiktaş: Karius, Gökhan, Vida, Necip, Adriano, Quaresma, Dorukhan, Medel, Ljajic, Mustafa, Güven

CANLI | ALANYASPOR 0-0 BEŞİKTAŞ (İlk yarı oynanıyor)

1' Karşılaşmada ilk düdük çaldı.

3' Beşiktaş'ta rakibine faul yapan Güven Yalçın sarı kart gördü.

5' Hızlı atak şansı yakalayan Alanyaspor'da Efecan sağ kanattan orta yaptı. Arka direkte Fernandes topla buluştu. İçeri çevirdiği sert pas kimseye değmeden taça gitti.

6' Beşiktaş sağ kanattan serbest vuruş kazandı.

7' Quaresma'nın kullandığı serbest vuruş Alanyaspor savunmasından kornere gitti.

8' Kullanılan köşe vuruşunda Alanyaspor savunması dikkatli.

9' Alanyaspor'da Djalma Campos sarı kart gördü.

11' Alanyaspor'un kullandığı köşe vuruşunda Cisse'nin kafa vuruşu yandan dışarı çıktı.

12' Sol kanattan topla içeri giren Fernandes, Gökhan Gönül'ü geçtikten sonra şutunu çekti top savunmadan kornere gitti.

13' Kullanılan kornerde kafalardan seken topu Karius aldı.

18' Quaresma sağ kanattan çalımlarla geldi ve pasını Adem Ljajic'e verdi. Onun ceza sahası dışından şutu üstten dışarı gitti.

20' Sol kanattan hareketlenen Nsakala, Cisse'ye yerden çıkarmakistedi ama Karius uzandı ve topa sahip oldu.

25' Maçta 25 dakika geride kalırken henüz isabetli bir şut gelmedi.

26' Quaresma'nın pasıyla ceza alanında topla buluşan Ljajic, karşı karşıya pozisyonda kaleci Haydar'ı geçemedi.







Beşiktaş seri peşinde

Ankaragücü ve Galatasaray galibiyetlerinin ardından Aytemiz Alanyaspor deplasmanına gidecek olan Beşiktaş, bu maçı da kazanarak zirve yarışında hata yapmak istemiyor.

Derbide aldığı 3 puanla Galatasarayla arasındaki puan farkını kapatan ve zirveyle olan farkı da 6 puana indiren Beşiktaş, Aytemiz Alanyaspor deplasmanında boy gösterecek. Aldığı ceza nedeniyle hafta içinde Ziraat Türkiye Kupası mücadelesine çıkmayan ve hafta boyunca antrenmanlarını sürdüren siyah-beyazlılarda, bu maç öncesinde Pepe, Babel ve Roco'nun sakatlıkları bulunuyor. Caner Erkin ve Lens'in durumları ise belirsiz. Gökhan Gönül'ün tam anlamıyla iyileşmesiyle Teknik Direktör Şenol Güneş, sol bekte Adriano ve sağ bekte ise Gökhan Gönül'ü oynatmayı düşünüyor.

5 maçı da kazandı

Rakibiyle daha önce 1'i hazırlık maçı olmak üzere 5 kez karşılaşan siyah-beyazlılar, bu karşılaşmaların tamamında galibiyete uzanmasını bildi. Bu sezon ligde üst üste 3 maçlık galibiyet serisi yakalayamayan Beşiktaş, Ankaragücü ve Galatasaray maçlarının ardından bu mücadeleyi de kazanarak seri yapmak istiyor. Süper Lig'de çıktığı son 7 maçın 6'sında rakip kaleye gol atamadan mağlup olan Aytemiz Alanyaspor, yalnızca 13. haftada oynadığı Kayserispor karşılaşmasında 5-0 galip geldi. Hafta içinde Kahramanmaraşspor'la karşı karşıya gelen Antalya ekibi, bu maçı da 7-2 kazanmasını bildi. Beşiktaş ise ligde boy gösterdiği 14 mücadelenin 12'sinde kalesinde gördü. Siyah-beyazlılar yalnızca iç sahada oynadığı Kayserispor ve Galatasaray maçlarında kalesini gole kapatabildi. Yarın Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda oynanacak olan karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak.