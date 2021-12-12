Alanyaspor deplasmanda 6-2'lik skorla kazanmayı başardı

Maçtan dakikalar

4' Yeni Malatyaspor'da köşe vuruşu sonrası Mounir'in pasında topla buluşan Aabid, topu sürerek girdiği ceza alanında sağ ayağının içiyle köşeye vurdu ve meşin yuvarlak kalecinin sağından ağlarla buluştu. 1-0

11' Alanyaspor'un atağında Haddadi'nin Efecan'ı ceza sahasında düşürmesi ile hakem Yasin Kol penaltı noktasını gösterdi.

13' VAR incelemesi sonrası penaltı atışında topun başına geçen Diedhiou'nun sert vuruşunda top kaleci Ertaç'ın sağından ağlara gitti. 1-1

16.' Sağ kanatta serbest vuruş kazanan Yeni Malatyaspor'da topun başına geçen Karim Hafez'in sert vuruşunda kaleci Serkan'dan seken topu alan Tetteh, topu ağlara gönderdi. 2-1

23' Yeni Malatyaspor'da savunmada Wallace'den topu kapan Davidson, ceza sahasında karşı karşıya kaldığı kaleci Ertaç'ın solundan sağ ayağıyla vurduğu topu ağlarla buluşturdu. 2-2

25' Mounir'in ceza sahasında aldığı topu bekletmeden kaleye vurdu. Kaleci Serkan çift yumrukla tehlikeyi uzaklaştırarak topu kornere çeldi.

33' Sol kanattan atağa çıkan Alanyaspor'da Davidson'un ceza sahası içine yaptığı ortaya yükselen Emre kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 2-3

45' Tetteh'in kafa ile vurduğu top kaleci Serkan'dan döndü. Dönen topa yükselen Sadık'ın kafa vuruşunda ise meşin yuvarlak üst direkten döndü.52. dakikada Alanyaspor'da savunma arkasına atılan pas ile topu önünde bulan Novais, sol çaprazdan sağ ayağı ile vurduğu topu ağlarla buluşturdu. 4-2

55. dakikada Yeni Malatyaspor'da sol çaprazdan kullanılan serbest vuruşta Tetteh'in çektiği şutta top az farkla üstten auta çıktı.

56. dakikada farkı açmak için bastıran konuk ekipte yine savunma arkasına yollanan topu kontrol eden Diedhiou, sağ ayağı ile vurduğu şık vuruşuyla kendisinin ikinci takımının 5'inci golünü kaydetti. 2-5

60. dakikada Alanyaspor'da sol kanattan gelişen atakta Novais'in ortasına yükselen Milunovic'in kafa vuruşunda kaleci Ertaç son anda uzaklaştırdı.

75. dakikada Alanyaspor'da Ahmed Ildız'ın ceza sahası dışından kaleye vurduğu sert şutta kaleci Ertaç topu tek hamlede kontrol etti.

81. dakikada Yeni Malatyaspor'da Adem'in ara pasında topla buluşan Aabid'in vuruşunda savunma son anda araya girerek tehlikeyi uzaklaştırdı.

90. dakikada Alanyaspor'da sol kanattan kullanılan korner atışında Candeias'ın ortasında oyuna yeni giren Babacar topu ağlarla buluşturarak aradaki farkı 4'e çıkardı. 2-6

Stat: Yeni Malatya

Hakemler: Yasin Kol, Mehmet Kısal, Yusuf Bozdoğan

Yeni Malatyaspor: Ertaç, Hadadi, Semih, Wallace (Haqi Osman dk. 61), Sadık, Hafez, Mounir, Ndong, Aabid (Jospin dk. 83 ?), Adem, Tetteh (Muhammed Emin dk. 68), Adem (Walter dk. 83 ?)

Yedekler: Ahmet Eyüp, Awuku, Rahman Buğra, Mallan, Mert Miraç, Kubilay

Teknik Direktör: Marius Sumudica

Alanyaspor: Serkan, Juanfran, Milunovic, Mevlja, Ahmet (Tayfur dk. 46), Fatih, Joao Novais( Ahmed dk. 68), Efecan, Emre (Umut dk. 44 ?), Davidson (Candeias dk. 85 ?), Diedhiou (Babacar dk. 85)

Yedekler: Yusuf, Musa, Leroy Johan Fer, Furkan, Tetah

Teknik Direktör: Bülent Korkmaz

Goller: Aabid (dk. 4), Tetteh (dk. 16) (Yeni Malataspor), Diedhiou (dk. 13 ve 56 pen.), Davidson (dk. 23), Emre (dk. 33), Novais (dk. 51), Babacar (dk. 90) (Alanyaspor)

Kırmızı kart: Haddadi (dk. 65) (Y. Malatyaspor)

Sarı kartlar: Adem, Tetteh (Yeni Malatyaspor), Milunovic, Novais, Tayfur (Alanyaspor)

Cahit Özçelik - Numan Güder

