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Alanyaspor Fenerbahçe Canlı Anlatım

Alanyaspor Fenerbahçe Canlı Anlatım
Alanyaspor Fenerbahçe Canlı Anlatım

Süper Lig'in 4.hafta kapanış maçında Alanyaspor ile Fenerbahçe karşılaşıyor.

ALANYASPOR:0 FENERBAHÇE:0

CANLI ANLATIM

 22' Sol kanatta Rodrigues'i faulle durduran Ceyhun sarı kart gördüSarı Kart - Ceyhun Gülselam

20' Bakasetas'ın ceza alanı dışından şutunda top dışarı gitti.

16' Deniz'in sağdan sol ayağıyla ortasında arka direğe inen topu Kruse içeri çevirmek istedi ancak top ayağına oturmadı. Aut.

11' Dirar'ın soldan ortasında Muriqi'ye gelen topu Welinton kesti

8' Geçen sezonu Alanyaspor'da kiralık geçiren Ozan Tufan, bu maça Fenerbahçe kaptanı olarak çıktı.

6' Juanfran sağdan bulduğu boşluğu kullanıp ceza alanına kadar sokuldu, ortasında Jailson topu uzaklaştırdı.

4' Alanyaspor önde baskı yapıyor Fenerbahçe'ye. Konuk ekip uzun topla çıkmak zorunda kaldı ilk dakikalarda

1'Maç başladı

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Alanyaspor'un 11'i: Marafona, Juanfran, Welinton, Caulker, Nskala, Ceyhun, Sipois, Efecan, Bakasetas, Fernandes, Papiss Cisse.

 Fenerbahçe'nin 11'i: Altay Bayındır, Zanka, Tolga Cigerci, Nabil Dirar,  Luiz Gustavo, Deniz Türüc, Jailson, Ozan Tufan, Max Kruse, Garry Rodrigues, Vedat Muriqi

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