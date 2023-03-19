Alanyaspor - Fenerbahçe Maçı Canlı Anlatım

ALANYASPOR 1-0 FENERBAHÇE
Maçtan Dakikalar
1' Maç Başladı
4' GOL! Alanyaspor, Koulouris'in golü ile öne geçti. Sol kanattan Ivan Cavaleiro'nun ceza sahasına ortasına kale sahasında Koulouris, ayağıyla dokundu ve topu ağlarla buluşturdu.
6' Alanyaspor'un golü yapılan VAR kontrolü sonrası değer kazandı.
10' Fenerbahçe'de sol kanatta Valencia ceza sahasında Pedro'yu topla buluşturmak istedi. Alanyaspor savunması buna izin vermedi.
17' Fenerbahçe'de sakatlanan Oosterwolde, yerini Osayi Samuel'e bıraktı.
23' Fenerbahçe gole çok yaklaştı! Diego Rossi'nin sol kanattan içeri gönderdiği topa arka direkte Valencia vurdu. Kaleci Runarsson meşin yuvarlağı son anda ayakları ile çıkardı.
35' Sayılmayan gol! Fenerbahçe, Rossi'nin kafa golü ile beraberliği yakaladı.
İLK 11'LER:
ALANYASPOR: Runarsson, Furkan, Umut, Efecan, Efkan, Cavaliero, Candeias, Rassoul, Koulouris, Yusuf, Lusamba
FENERBAHÇE: Altay, Ferdi, Samet, Gustavo, Oosterwolde, Arao, İsmail, Rossi, İrfan Can, Valencia, Joao Pedro
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