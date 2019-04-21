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Alanyaspor Fenerbahçe maçı kaç kaç? Alanyaspor Fenerbahçe canlı anlatım...

Alanyaspor Fenerbahçe maçı kaç kaç? Alanyaspor Fenerbahçe canlı anlatım...
Alanyaspor Fenerbahçe maçı kaç kaç? Alanyaspor Fenerbahçe canlı anlatım...

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Alanyaspor sahasında Fenerbahçeyi ağırılıyor.

ALANYASPOR 0-0 FENERBAHÇE

Canlı anlatım

16. dakikada sağ kanattan kazanılan serbest vuruşu kullanan Villafanez'in ceza sahasına gerçekleştirdiği ortada, penaltı noktası yakından topla buluşan Cisse'nin röveşatasında kaleci Harun Tekin yatarak topa son anda müdahale etti. 

36. dakikada sağ kanattan kazanılan köşe vuruşunu kullanan Valbuena'nın ortasında, ön direkte topla buluşan Serdar Aziz'in kafa vuruşunda top yandan auta çıktı. 

39. dakikada defansın hatasını fırsat bilen Baiano'nun sağ çaprazdan sert vurdu, kaleci Harun Tekin'in müdahalesiyle meşin yuvarlak oyun alanına döndü. 

40. dakikada Baiano'nun sağ kanattan ortasında topla buluşan Ozan Tufan'ın iyi yükselip vurduğu kafa vuruşunda, meşin yuvarlak üstten auta çıktı. 

43. dakikada ceza sahasına giren Villafanez'in vuruşunda top kaleci Harun Tekin'i geçti. Son anda araya giren Mehmet Topal topu uzaklaştırdı. 

48' Welinton Silva'nın sağ kanattan ceza sahası içine yaptığı ortaya gareketlenen Djalma Campos kafa vuruşunu yapıyor ancak bu top kalenin üzeriden dışarı çıkıyor.

50' Sağ kanattan kazanılan köşe vuruşu sonrasında topun başına geçen Mathieu Valbuena ceza sahası içine ortasını gönderiyor ancak bu topu savunma oyuncuları tehlikeli bölgeden uzaklaştırıyor.

52' Sağ kanatta kısa pasla topla buluşan Welinton Silva uzaklardan kaleye şutunu gönderiyor. Kaleci Harun Tekin bu topu iki hamlede kaleden uzaklaştırıyor. Altıpasın sağ çaprazında bu topla buluşan Lucas Villafanez kaleye şutunu gönderiyor ancak bu top yan ağlarda kalıyor.

Stat: Bahçeşehir Okulları
Hakemler: Suat Arslanboğa, Serkan Ok, İsmail Şencan 

Aytemiz Alanyaspor: Haydar Yılmaz Baiano, Caulker, Wellington, Nsakala, Sackey, Ozan Tufan, Efecan Karaca, Villafanez, Campos, Cisse
Yedekler: Ufuk Ceylan, Hasan Ayaroğlu, Emre Bekir, Junior Fernandes, Taha Yalçıner, Josef Sural, Hakan Erçelik, Cenk Ahmet Alkılıç
Teknik Direktör: Sergen Yalçın 

Fenerbahçe: Harun Tekin, Isla, Skrtel, Serdar Aziz, İsmail Köybaşı, Mehmet Topal, Tolgay Arslan, Dirar, Eljif Elmas, Valbuena, Ayew
Yedekler: Volkan Demirel, Alper Potuk, Ferdi Kadıoğlu, Şener Özbayraklı, Zajc, Frey, Jailson, Neustaedter, Sadık Çiftpınar, Oğuz Kağan Güçtekin
Teknik Direktör: Ersun Yanal 

Sarı kart: İsmail Köybaşı (Fenerbahçe)  

Alanyaspor - Fenerbahçe maçının VAR'ı Abdülkadir Bitigen

Fenerbahçe'nin, Süper Lig'in 29. haftasında bu akşam deplasmanda karşılaşacağı Aytemiz Alanyaspor'un maçının Video Yardımcı Hakem'i (VAR) Abdülkadir Bitigen oldu 

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacak. 19.00'da başlayacak mücadelede Suat Arslanboğa düdük çalacak. Arslanboğa'nın yardımcılıklarını ise Serkan Ok ve İsmail Şencan yapacak. 

Mücadelenin VAR hakemi ise Abdülkadir Bitigen olacak. TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde bulunan VAR merkezinde AVAR olarak da Bahattin Şimşek yer alacak.  

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