Alanyaspor- Galatasaray Canlı Anlatım

ALANYASPOR 0-1 GALATASARAY

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53' Sol kanattan Ömer'in ortasında kaleciden seken topta Mohamed'in vuruşunda savunmadan dönen topu Arda Turan ağlara gönderdi ancak pozisyonda Mohamed'in elle oynadığı gerekçesiyle gol iptal edildi.

50' Sol kanattan kullanılan köşe vuruşunda Caulker'in kafa vuruşunda top kaleci Muslera'da kaldı.

46' İkinci yarı hakemin düdüğü ile başladı.

İlk yarı Galatasaray'ın 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

45' Galatasaray gole çok yaklaştı. Sol kanattan Emre Kılınç'ın ortasında kale önünde Mohamed bomboş durumda topu sektirdi. Savunma topu kornere yolladı.

33' Alanyaspor'da Babacar, Luyindama'ya yaptığı sert faulün ardından sarı kart gördü.

30' Bu dakikalarda Alanyaspor daha baskılı bir oyun sergiliyor.

27' Alanyaspor gole çok yaklaştı! Sağ kanattan Efecan'ın ortasında kale önünde Babacar'ın vuruşunda Muslera gole izin vermedi.

18' Galatasaray öne geçti! Yedlin'in pasıyla savunma arkasına sarkan Emre Kılınç, düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi.Gol - Emre Kilinc

17' Direkten döndü! Davidson'un pasıyla ceza yayında topla buluşan Salih'in vuruşunda top direkten geri döndü.

12' Galatasaray gole çok yaklaştı! Mohamed'in pasıyla savunma arkasına sarkan Onyekuru'nun ceza sahası sol çaprazdan şutunda top yandan dışarı gitti.

5' Direkten döndü! Alanyaspor'da kullanılan taçta araya giren Mohamed, Caulker'den sıyrıldıktan sonra ceza sahası sol çaprazdan yaptığı vuruşta top uzak kale direğinden oyun alanına döndü.

4' Kaleyi karşıdan gören noktadan kazanılan serbest vuruşta Salih'in vuruşunda top yandan dışarı gitti.

1' Müsabaka hakemin düdüğü ile başladı.

Galatasaray: Muslera, Yedlin, Luyindama, Marcao, Ömer, Etebo, Fernandes, Emre Kılınç, Arda, Onyekuru, Mohamed.

Alanyaspor: Tayfur, Tzavellas, Caulker, Moubandje, Umut, Berkan, Salih, Efecan, Davidson, Babacar