Alanyaspor Galatasaray Canlı Anlatımı

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ALANYASPOR 0 - 0 GALATASARAY

24' Hakem su molası verdi.

23' Bu dakikalarda topa daha fazla sahip olan Galatasaray, Alanyaspor savunmasında boşluk arıyor

19' Galatasaray gole çok yaklaştı! Ömer Bayram sol kanattan taşıdığı topta ceza sahası içindeki Emre'ye pasını verdi. Onun şutunda top direğin hemen yanında dışarı çıktı.

16' Bakasetas'ın kullandığı köşe vuruşunda Galatasaray savunması topu uzaklaştırdı

15' Salih'in kullandığı köşe vuruşuna önce Ceyhun kafayı vurdu, ardından Cisse'nin kale önündeki şutunu kaleci Okan bir kez daha kornere çeldi.

14' Alanyaspor etkili geldi! Bakasetas'ın uzaktan sert şutunu kaleci Okan kornere çeldi.

11' Ömer Bayram'ın kullandığı köşe vuruşunu kaleci Marafona yumrukladı.

10' Galatasaray sağ kanattan köşe vuruşu kullanacak.

7' Galatasaray'da Ömer'in sol kanattan yaptığı ortasını savunmada Tzavellas uzaklaştırdı.

4' Juanfran'ın sağ kanattan yaptığı ortayı savunmada Marcao karşıladı.

1' Hakem düdüğü çaldı ve maç başladı

Alanyaspor'un ilk 11'i:

Marafona, Nsakala, Tzavellas, Caulker, Juanfran, Ceyhun, Salih, Salih, Onur, Bakasetas, Efecan, Cisse

Galatasaray'ın ilk 11'i:

Okan, Mariano, Marcao, Donk, Linnes, Seri, Ömer, Belhanda, Taylan, Emre Akbaba, Adem Büyük