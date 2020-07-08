Alanyaspor Galatasaray Canlı İzle | Alanya GS ilk 11'ler | Alanya Galatasaray saat kaçta hangi kanalda

Süper Lig'in 31. haftasında 52 puanla 4. sırada bulunan Galatasaray, deplasmanda 48 puanla 7. sırada bulunan Alanyaspor ile karşı karşıya geliyor. Saat 21.00'de başlayacak olan karşılaşmada hakem Mete Kalkavan düdük çalacak.

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Aytemiz Alanyaspor ile Galatasaray ligde 8. randevuda

Aytemiz Alanyaspor ile Galatasaray, yarın oynayacakları müsabaka ile birlikte Süper Lig'de 8. kez rakip olacak. Geride kalan mücadelelerde sarı-kırmızılılar 6 galibiyet alırken, 1 maç da berabere sona erdi.

Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray, yarın saat 21.00'de deplasmanda Alanyaspor ile karşılaşacak. Ligde geride kalan 30 haftada sarı-kırmızılılar, 14 galibiyet, 10 beraberlik ve 6 mağlubiyet sonucunda topladığı 52 puanla 4. sırada bulunuyor. Turuncu-yeşilliler ise 13 galibiyet, 9 beraberlik ve 8 mağlubiyetin ardından aldığı 48 puanla 7. sırada yer alıyor.

8. randevu

Alanyaspor ile Galatasaray, Süper Lig'de bu zamana kadar 7 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar hiç yenilmedi ve 6 galibiyet aldı. 1 mücadele ise eşitlikle sona erdi. Aslan, bu maçlarda 21 gol atarken, turuncu-yeşilliler ise 6 kez gol sevinci yaşadı.

Ligin ilk yarısında Türk Telekom Stadyumu'ndaki maçı Galatasaray 1-0 kazanmıştı.

Bu sezonki 4. maç

İki takım bu sezonki 4. maçına hazırlanıyor. Süper Lig'in yanı sıra Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek finalinde eşleşen Galatasaray ile Alanyaspor, 2019-2020 sezonunda 3 kez rakip oldu. Ligdeki maçı sarı-kırmızılılar kazandı. Kupadaki eşleşmede ise turuncu-yeşilliler, evinde kazandığı 2-0'lık galibiyetin rövanşında deplasmanda 3-1 yenilmesine rağmen tur atlayan ekip oldu.

6 maçtır kazanamıyor

Galatasaray, Süper Lig'de son oynadığı 6 karşılaşmada galibiyete ulaşamadı. Süper Lig'de en son 1 Mart'ta Gençlerbirliği'ni mağlup eden sarı-kırmızılılar, daha sonra oynadığı maçlarda Sivasspor, Beşiktaş, Gaziantep FK ve Medipol Başakşehir ile berabere kalırken, Çaykur Rizerspor ve Trabzonspor'a yenildi.

Deplasman karnesi

Galatasaray, ligde bu sezon deplasmanda 14 kez mücadele etti. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar, 5 galibiyet, 5 mağlubiyet ve 4 beraberlik elde etti. Aslan bu maçlarda 20 gol atarken, kalesinde 15 gol gördü. Deplasmandaki son galibiyetini Fenerbahçe'ye karşı kazanan Galatasaray, daha sonra oynadığı 3 müsabakada 2 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı.

Feghouli ile Saracchi cezalı

Galatasaray'da iki futbolcunun cezası bulunuyor. Trabzonspor maçında direkt kırmızı kart gören Sofiane Feghouli ile sarı kart gören Marcelo Saracchi cezalı duruma düştü. İki futbolcu da Alanyaspor deplasmanında takımını yalnız bırakacak.

İki futbolcu sınırda



Alanyaspor maçı öncesinde Galatasaraylı iki futbolcu sarı kart sınırında bulunuyor. Sarı-kırmızılılarda bu isimler Ömer Bayram ile Jean Michael Seri. Ömer ile Seri, Alanya karşısında sarı kart görmeleri halinde 32. haftada deplasmandaki MKE Ankaragücü maçında cezalı duruma düşecek.

Galatasaray'da ayrıca cezası biten Adem Büyük, Teknik Direktör Fatih Terim'in görev vermesi halinde Alanya karşısında takımdaki yerini alacak.

Düdük Mete Kalkavan'da

Bu önemli mücadeleyi hakem Mete Kalkavan yönetecek. Kalkavan'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ile Kerem Ersoy yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Kutluhan Bilgiç olacak.

Aytemiz Alanyaspor, Galatasaray'ı konuk edecek

Aytemiz Alanyaspor, Süper Lig'in 31. haftasında yarın Galatasaray'ı konuk edecek. Ligde iki takım arasında bugüne kadar oynan 7 maçta Alanyaspor hiç kazanamadı. Turuncu-yeşillilerde hedef Galatasaray karşısında ligde ilk zaferi elde etmek.

Süper Lig'de bu sezon oynadığı 30 maçta 13 galibiyet, 9 beraberlik ve 8 mağlubiyet alan Aytemiz Alanyaspor 48 puanla 7. sırada bulunuyor. UEFA Avrupa Ligi'ne gitmek için ilk 5'e girmeyi hedefleyen Alanyaspor, yarınki karşılaşmada da 3 puan için sahaya çıkacak. Turuncu-yeşilli ekip, bu sezon Galatasaray ile 3 kez karşılaştı. İki takım, bu sezon Süper Lig'de 1, Ziraat Türkiye Kupası'nda 2 kez karşı karşıya geldi. Alanyaspor, ligde sezonun ilk yarısında deplasmanda oynanan maçı 1-0 kaybetmişti.

Galatasaray'ı kupadan eledi

Turuncu yeşilliler, İstanbul temsilcisi ile Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde karşılaştı. İlk maçı 2-0 kazanan Alanyaspor, rövanşta 3-1 mağlup olmasına rağmen rakibini kupadan eledi.

Süper Lig'de 8. randevu

Aytemiz Alanyaspor ile Galatasaray yarın oynanacak maçla Süper Lig'de 8. kez birbirlerine rakip olacak. İki takım arasında 2016-2017 sezonundan bu yana oynanan maçlardan ilk 5'ini Galatasaray kazandı. 6. müsabaka beraberlikle sona ererken, son karşılaşmayı da kazanan Galatasaray, Alanyaspor'a mağlup olmadı. Geride kalan 7 maçta Akdeniz temsilcisi 6 gol atarken, Galatasaray 21 gol kaydetti.

Muhtemel 11

Alanyaspor'un Galatasaray karşısına, "Marafona, N'Sakala, Caulker, Tzavellas, Juanfran, Ceyhun, Salih, Bakasetas, Fernandes, Efecan, Cisse" 11'i ile çıkması bekleniyor.

Welinton yok

Sarı kart cezalısı Welinton De Souza Galatasaray karşısında takımını yalnız bırakacak. Hafif sakatlığı bulunan Djalma Campos'un forma giyip giyemeyeceği ise yarın netlik kazanacak.

Yarın oynanacak Aytemiz Alanyaspor - Galatasaray karşılaması Bahçeşehir Okulları Stadı'nda saat 21.00'de başlayacak. Karşılaşmayı hakem Mete Kalkavan yönetecek.