Alanyaspor Galatasaray Maç Anlatımı

A. ALANYASPOR 1-1 GALATASARAY

Maç Anlatımı

1'Maç başladı

3' Sol kanattan Kerem içeri ortaladı. Babel'in kafa vuruşunda top, kaleci Marafona'da kaldı.

6' Juanfran'ın sağ kanattan ortasında ceza sahasında Nelsson'un müdahalesiyle top kornere çıktı.

7' Efecan'ın ceza sahasının sağından sert şutunda top, kaleci Pena'dan döndü. Dönen topa Wilson vuruşunu yaptı. Top bu defa da direkten döndü.

10' Hızlı gelişen Alanyaspor atağında sağ çaprazdan Efecan Karaca'nın vuruşunda top savunmada Victor Nelsson'dan döndü.

22' Sol kanattan ceza sahasına giren Cicaladu, çaprazdan vuruşunu yaptı. Top, Marafona'dan döndü. Dönen topu savunma uzaklaştırdı.

23' Kerem ceza sahasında Emre Akbaba'nın müdahalesiyle yerde kaldı. Galatasaraylı oyuncular penaltı itirazında bulundu.

27' Candeias'ın sol kanattan ortasında ceza sahasında Ömer Bayram'ın müdahalesiyle top kornere gitti.

36' Juanfran'ın sağ kanattan ortasında kale önünde Emre Akbaba'nın vuruşunda top dışarı çıktı

39' GOL! Wilson, Alanyaspor'u Galatasaray karşısında 1-0 öne geçirdi. Novais, sağ çaprazdan içeri ortaladı. Ceza sahasında Wilson'un kafa vuruşunda top ağlarla buluştu.Gol - Wilson Eduardo

41' GOL! Kerem, Galatasaray'a beraberliği getiren golü kaydetti.Gol - Kerem Aktürkoglu

45' İlk yarı sona erdi.

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Alanyaspor'un ilk 11'i: Marafona, Efecan, Efkan, Eduardo, Novais, Fatih, Candeias, Emre Akbaba, Juanfran, Borja, Furkan Bayır

Galatasaray'ın ilk 11'i belli oldu: Pena, Taylan, Van Aanholt, Kerem, Babel, Ömer, Berkan, Nelsson, Cicaldau, Marcao, Emre