Alanyaspor - Galatasaray Maçı Canlı Anlatım

ALANYASPOR 1-4 GALATASARAY
Maçtan Dakikalar
12. dakikada Nelsson'un orta saha gerisinden savunma arkasına attığı uzun topla Icardi buluştu. Icardi'nin ceza sahası önünden kafa vuruşunu kaleci Runarsson iki hamleyle kurtardı.
14. dakikada Rashica'nın düşürülmesi sonucu Galatasaray sağ köşede serbest vuruş kazandı. Kerem Aktürkoğlu'nun ceza sahası içine ortasına kafayı vuran Abdülkerim Bardakcı fileleri havalandırdı: 0-1
15. dakikada Yusuf Özdemir'in Boey tarafından ceza sahası içinde faule maruz kalması sonucu hakem Abdülkadir Bitigen penaltı noktasını gösterdi.
17. dakikada penaltıyı kullanan Efecan Karaca meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-1
35. dakikada sağ kanattan Doumbia'nın pasıyla ceza sahasında topla buluşan Pereira'nın vuruşunda Muslera topu çıkardı. Ardından Galatasaray savunması topu tehlikeli bölgeden uzaklaştırdı.
42. dakikada Galatasaray atağında Oliviera'nın uzun pasında topla buluşan Mertens sağ kanattan ceza sahasına çevirdiği topa gelişine sert vuran Icardi farkı bire yükseltti: 1-2
45+5. dakikada Adekugbe'nin sol köşeden ceza sahası içine açtığı ortaya yükselen Rashica'nın kafa vuruşunu kaleci Runarsson güçlükle çıkardı.
49' GOL! Galatasaray Mertens'le farkı 2'ye çıkardı. Rakip yarı alanda ceza yayının hemen gerisinde topla buluşan Mertens, yerden isabetli bir vuruşla takımını rahatlatan golü kaydetti.
63' GOL! Galatasaray Rashica ile 4. golü buldu. Adekugbe ile hızlı hücum şansı yakalayan konuk ekipte Kanadalı oyuncu, ceza sahasına yerden ortaladı. Rashica, düzgün vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi.
Stat: Kırbıyık Holding
Hakemler: Abdulkadir Bitigen, Mustafa Emre Eyisoy, Mustafa Savranlar
Alanyaspor: Runarsonn, Pereira, Fatih Aksoy, Rassoul, Yusuf Özdemir, Doumbia Fer, Lusamba, Efecan Karaca, Cavaleiro, Ahmed Hassan
Yedekler: Yusuf Karagöz, Furkan Bayır, Erencan Yardımcı, Ferhat, Efkan Bekiroğlu, Eduardo, Koulouris, Balkovec, Mert Yusuf Toparlak, Oğuz Aydın
Teknik direktör: Ersun Yanal
Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Adekugbe, Oliveira, Torreira, Rashica, Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Icardi
Yedekler: Okan Kocuk, Dubois, Midtsjö, Yunus Akgün, Zaniolo, Gomis, Berkan Kutlu, Kaan Ayhan, Barış Alper Yılmaz, Mata
Teknik direktör: Okan Buruk
Goller: Abdülkerim Bardakçı (dk. 14), Icardi (dk. 42) (Galatasaray), Efecan Karaca (dk. 15 pen.)
Sarı kartlar: Yusuf Özdemir (Alanyaspor)
Fadıl Kösedağ
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