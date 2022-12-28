Alanyaspor - Kayserispor maçının VAR'ı Özgür Yankaya

Yukatel Kayserispor, Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Alanyaspor'a konuk olacak. Bugün 17.00'de başlayacak maçı Tugay Kaan Numanoğlu yönetecek. Numanoğlu'nun yardımcılıklarını Bilal Gölen ve Osman Gökhan Bilir yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi Abdullah Buğra Taşkınsoy olacak. Bu müsabakada VAR koltuğunda Özgür Yankaya oturacak. Yankaya'ya AVAR olarak Mustafa İlker Coşkun eşlik edecek.

Yüksel Yıkılmaz



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