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Alanyaspor - Kayserispor maçının VAR'ı Özgür Yankaya

Alanyaspor - Kayserispor maçının VAR'ı Özgür Yankaya
Alanyaspor - Kayserispor maçının VAR'ı Özgür Yankaya

Yukatel Kayserispor’un bugün Alanyaspor’a konuk olacağı maçın Video Yardımcı Hakemi (VAR) Özgür Yankaya oldu.

Yukatel Kayserispor, Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Alanyaspor'a konuk olacak. Bugün 17.00'de başlayacak maçı Tugay Kaan Numanoğlu yönetecek. Numanoğlu'nun yardımcılıklarını Bilal Gölen ve Osman Gökhan Bilir yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi Abdullah Buğra Taşkınsoy olacak. Bu müsabakada VAR koltuğunda Özgür Yankaya oturacak. Yankaya'ya AVAR olarak Mustafa İlker Coşkun eşlik edecek.

Yüksel Yıkılmaz
 

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