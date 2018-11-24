Alanyaspor, Kayserispor'u 5 golle geçti

Spor Toto Süper Lig'in 13. hafta maçında Aytemiz Alanyaspor sahasında Kayserispor ile karşılaştı. Mücadele ev sahibi takımın 5-0 üstünlüğüyle sonra erdi.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

2. dakikada Cisse'nin pasıyla sol kanattan ceza sahasına giren ve kaleci ile karşı karşıya kalan Maniatis'in şutunda Sapunaru son anda ayak koyarak topu kornere çeldi.

18. dakikada sağdan rakip sahaya sokulan Efecan kale önünde defansın müdahalesiyle yerde kaldı ve maçın hakemi Arda Kardeşler penaltı noktasını gösterdi. Penaltı vuruşu için topun gerisine gelen Cisse'nin attığı sert şut direkten döndü. Dönen topu ise savunma uzaklaştırdı.

28. dakikada Campos'un soldan yerden pasında ceza sahası içinde Cisse'nin gelişine vuruşunu kaleci Kucher kornere çeldi.

45. dakikada Baino'nun ortasında ceza sahası içinde Cisse'nin şutu ağlara gitti. Pozisyonun ardından VAR hakemlerinin uyarısıyla maçın hakemi Arda Kardeşler pozisyonu ofsayt olarak değerlendirdi.

45+2 dakikada Alanyaspor'un korner vuruşunda ceza alanında Ceyhun savunma tarafından düşürüldü. Bu pozisyonun ardından oyuncuların itirazı üzerine hakem Arda Kardeşler, VAR sistemini inceleyerek pozisyonun penaltı olduğuna karar verdi. Atışı kullanan Campos topu ağlara gönderdi. 1-0

Maçtan dakikalar (ikinci yarı)

59. dakikada gelişen Alanyaspor atağında Sackey'in ceza alanı içi sol çaprazdan şutu Umut'tan sekti ve penaltı noktası gerisindeki Efecan'ın bekletmeden sert vuruşu ağlarla buluştu. 2-0

66. dakikada Kayserispor'da Mensah serbest vuruşu kullandı ve barajın üzerinden yaptığı iyi vuruş az farkla üstten auta çıktı.

73. dakikada sağ kanattan yapılan ortayı arka direkte Campos indirdi ve penaltı noktası önünde Cisse'nin düzeltip kaleye vurduğu şutu bir kez daha ağlarla buluştu. 3-0

79. dakikada Alanyaspor atağında soldan ceza alanına giren ve istediği pası alan Fernandes'in içeri çevirdiği pasını Cisse, boş ağlara gönderdi ve maçtaki ikinci golünü kaydetti. 4-0

81. dakikada ani gelişen Alanyaspor atağında sağ kanattan Djalma Campos'un ortasına arka direkte kafa vuruşu yapan Junior Fernandes, topu ağalarla buluşturdu. 5-0

Stat: Bahçeşehir Okulları

Hakemler: Arda Kardeşler, Ali Saygın Ögel, Süleyman Özay

Aytemiz Alanyaspor: Haydar Yılmaz, Fabrice N'Sakala, Giorgos Tzavellas, Baiano, Merih Demiralx, Maniatis (Lucas Villafanez dk. 74), Isaac Sackey, Ceyhun Gülselam, Djalma Campos, Efecan Karacax (Junior Fernandes dk. 76), Papiss Cissexx

Yedekler: İsmail Ünal, Kaan Kanak, Cenk Ahmet Alkılıç, Welinton Silva, Hasan Ayaroğlu, Filipe Augusto, Taha Yalçıner, Bobo

Teknik Direktör: Sergen Yalçın

Kayserispor: Silviu Lung, Atila Turan Oleksandr Kucher, Levent Gülen (Adem Dk. 77), Cristian Sapunaru, Silvestre Varela, Bilal Başacıkoğlu (Mert Özyıldırım dk 62 ?), Tjaronn Chery, Bernard Mensah (Kazım dk. 75) Şamil Cinaz, Umut Bulut,

Yedekler: Vedat Karakuş, Muammer Yıldırım, Hakan Çıtak,

Teknik Direktör: Ertuğrul Sağlam

Goller: Djalma (dk. 45+2 pen.), Efecan Karaca (dk. 59), Cisse (dk. 73 ve 79), Junior Fernandes (dk. 81) (Aytemiz Alanyaspor)

Sarı kartlar: Baiano, Sackey, Cisse (Aytemiz Alanyaspor), Atila, Sapunaru, Kucher, Mert, Varale (Kayserispor)