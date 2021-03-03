Alanyaspor kötü gidişatı durdurmak istiyor

Sıralamada 42 puanla 7. durumda bulunan ve son 4 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyet elde eden Aytemiz Alanyaspor, Süper Lig'in 28. hafta maçında Göztepe'yi konuk edecek. Oba Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda yarın saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı Tugay Kaan Dumanoğlu yönetecek.

İzmir ekibiyle 8. randevu

Süper Lig'de Göztepe ile 8. kez karşılaşacak olan Alanyaspor, daha önceki maçlarda 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 yenilgi yaşadı. Bu karşılaşmalarda 10 gol atan turuncu-yeşilli ekip kalesinde 12 gol gördü. Akdeniz temsilcisi ligin ilk devresinde rakibine 1-0 mağlup olmuştu.

Alanyaspor'da hafif sakatlığı bulunan Khouma Babacar ve Steven Caulker'un bu maçta forma giyip giymeyeceği netlik kazanmazken, kart cezalısı Salih Uçan ise karşılaşmada yer alamayacak.

Alanyaspor'un Göztepe maçı karşısındaki muhtemel 11'i şöyle:

"Marafona, Juanfran, Fatih, Tzavellas, Moubandje, Berkan, Tayfur, Efecan, Ceyhun, Davidson, Bareiro."

Erdal Anak

