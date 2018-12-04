Alanyaspor kupada farklı kazandı

Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu'nun ilk maçında Aytemiz Alanyaspor sahasında TFF 2. Lig takımlarından K.Maraşspor'u konuk etti. Mücadele ev sahibi takımın 7-2'lık üstünlüğüyle sona erdi. Rövanş maçı 18 Aralık'ta oynanacak.

Maçtan dakikalar

33. dakikada gelişen Alanyaspor atağında ceza sahasına sokulan Baiano'ya K.Maraşsporlu futbolcu faul yaptı. Faul sonrası maçın hakemi Kutluhan Bilgiç'in penaltı kararında topun başına geçen Fernandes, sert şutuyla topu ağlara gönderdi. 1-0

45. dakikada ani gelişen K. Maraşspor atağında sol köşeden ceza sahasının içinde topla buluşan Mehmet İncebacak, sağ ayağının içiyle doğrudan kaleye gönderdiği şut kaleci Haydar'ın solundan fillerle buluştu. 1-1

51. dakikada gelişen Alanyaspor atağında Villaafanez topu ceza sahasının solunda N'Sakala'ya aktardı. N'Sakala pasına karşılık veren müsait durumdaki Bobo şutuyla topu ağlarla buluşturdu. 2-1

58. dakikada sol kanatta Baiano ile girdiği ikili mücadele sonrası topun sahibi olan Hurşit Taşcı, kaleci Haydar ile göz göze geldi. Taşçı'nın yerden vurduğu sert şut filelerle buluştu. 2-2

59. dakikada sol kanattan gelişen Alanyaspor atağında Junior Fernandes, içeriye gönderdiği topu Taha Yalçıner kafa vuruşuyla ağlara gönderdi. 3-2

79. dakikada Efecan'ın sağ kanattan gönderdiği top savunmadan döndü. Ceza sahasından seken topa sahip olan Lucas Villafanez, vurduğu şutla kalecinin sağından topu filelerle buluşturdu. 4-2

83. dakikada gelişen Alanyaspor atağında Efecan verdiği pası Baioano Villafanez'e aktardı. Bu futbolcunun gelişine vurduğu şut ağlarla buluştu. 5-2

86. dakikada sol kanattan sokulan Efecan Karaca, ceza sahasının içinde topu Villafanez'e aktardı. Villafanez'in gelişine vurduğu şut farkı 4'de çıkardı. 6-2

90+2. dakikada Alanyaspor atağında Villafanez soldan çevirdiği topu kaleye gönderdi. Kaleden dönen topa gelişene vuran Maniatis meşin yuvarlağı ağalara gönderdi. 7-2

Stat: Bahçeşehir Okulları

Hakemler: Kutluhan Bilgiç, Gökmen Baltacı, Murat Şener,

Aytemiz Alanyaspor: Haydar Yılmaz, Giannis Maniatis, Bobox, Kaan Kanak (Fabrice N'Sakala dk. 32), Lucas Villafanez, Hasan Ayaroğlu, Welinton Silva, Giorgos Tzavellas, Junior Fernandes (Efecan Karaca dk. 72), Taha Yalçıner, , Baiano

Yedekler: İsmail Ünal, Isaac Sackey, Filipe Augusto, Ceyhun Gülselam, Papiss Cisse, Djalma Campos, Erdinç Mengen

Teknik Direktör: Sergen Yalçın

K.Maraşspor: Emrah Tuncel, Safa Ali Memnun, Burak Can Kunt, Hurşit Taşcı, İbrahim Koca, Mehmet İncebacak (Lider Koç dk. 68 ?), Emin Aladağ, İsa Baltacı, Ethem Ercan Pülgir (Yusuf Emre Kasal dk. 81 ?) Mehmet Fırat Demir, Civar Çetin (Hakan Vural Koçaslan dk. 46)

Yedekler: Özhan Karabulut, Ebubekir Berke Tambay, Burak Şamil Bolat, Aytürk Halil Hocaoğlu,

Teknik Sorumlu: Adnan Erkan

Goller: Junior Fernandes (dk. 34 pen.), Bobo (dk. 51), Taha Yalçıner (dk. 59), Villafanez (dk. 79, 83 ve 86), Maniatis (dk. 90+3) (Aytemiz Alanyaspor), Mehmet İncebacak (dk. 45), Hurşit Taşcı (dk. 58)(Kahramanmaraşspor)

Kırmızı kart: Burak Can Kunt (dk. 28) (K.Maraşspor)

Sarı kartlar: Taha Yalçıner (Aytemiz Alanyaspor), Mehmet Fırat Demir (K.Maraşspor)