Alanyaspor penaltılarda turladı!

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

8. dakikada Oğuz Aydın'ın ara pasıyla kaleciyle karşı karşıya kalan Wilson Eduardo'nun şutunu kaleci Vedat Karakuş kornere çeldi.

18. dakikada Umut Güneş'in ortasında ceza sahası içinde Aweziem'in kafa vuruşu kale direğinin üzerinden az farkla dışarı gitti.

22. dakikada Borja'nın yerden ortası ile ceza sahası içerisinde topla buluşan Wilson Eduardo meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-0

31. dakikada Akintola'nın ortasında top ceza sahası içerisinde Borja'nın eline değmesiyle hakem beyaz noktayı gösterdi. Yardımcı hakemin ofsayt bayrağını kaldırmasının ardından var incelemesi yapıldı. Yapılan incelemelerde pozisyonun ofsayt olduğuna karar verildi.

38. dakikada Akintola sol kanattan rakiplerini geçerek taşıdığı topu Erhun Öztümer'le buluşturdu. Erhun'un şutuyla meşin yuvarlak, önce üst direğe çarparak ağlarla buluştu. 1-1

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

54. dakikada sağ kanatta topu alan Yunus Akgün'ün sert şutunu kaleci Marafona iki hamlede kontrol etti.

67. dakikada Emre Akbaba'nın ara pasıyla ceza sahasında topla buluşan Oğuz Aydın'ın sert şutunu, kaleci Vedat kornere çeldi.

74. dakikada sol kanatta ceza sahası çizgisi yakınlarına kazanılan serbest vuruşta Vargas'ın vuruşuyla top az farkla auta çıktı.

76. dakikada sğ kanatta topla buluşan Assombalonga'nın sert şutunu kaleci Marafona kornere çeldi.

99. dakikada Emre Akbaba'nın pasıyla topla buluşan Eduardo'nun ceza sahası dışından vurduğu plase vuruşunda top direkten döndü.

105+1. dakikada ceza sahası içinde Vargas topa elle müdahale edince hakem Ümit Öztürk penaltı noktasını gösterdi. Beyaz noktanın başına geçen Efkan'ın şutunda kaleci Vedat gole izin vermedi.

Stat: Alanya Bahçeşehir

Hakemler: Ümit Öztürk, Ali Tuna, Cemil Tunç, Hüseyin Göçek

Alanyaspor: Marafona, Awaziem (Emre Akbaba dk. 62), Milunovic, Mevjla (Fatih Aksoy dk. 62), Tayfur Bingöl (Furkan Bayır dk. 113), Fer (Novais dk. 62), Umut Güneş, Efecan Karaca (Candeias dk. 46), Borja, Eduardo, Oğuz Aydın (Efkan Bekiroğlu dk. 91)

Yedekler: Serkan Kırıntılı, Yusuf Karagöz, Emirhan Aydoğan, Çağan Erciyas

Teknik Direktör: Felipe Sanchez

Adana Demirspor: Vedat Karakuş, Tayip Sanuç (Semih Gürler dk. 117), Samet Akaydın, Svensson, Alper Uludağ (Kaan Kanak dk. 74), Sinan Kurt (Djokovic dk. 96), Yunus Akgün (Vargas dk. 64), Erhun Öztümer (Castro dk.74), Stambouli (Gökhan İnler dk. 63), Assombalonga xx, Akintola

Yedekler: Ferhat Kaplan, Mustafa Kapı, Castro, Bjarnason, Rassoul

Teknik Direktör: Vincenzo Montella

Goller: Wilson Eduardo (dk. 22) (Alanyaspor), Erhun Öztümer (dk. 38) (Adana Demirspor)

Sarı Kartlar: Tayyip Sanuç, Candeias, Fatih Aksoy, Umut Güneş

Bekir Burak Canbolat

