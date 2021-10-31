Alanyaspor puanı 89'da kurtardı!

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

3. dakikada savunmadan hızlı çıkan Alanyaspor'da sağ kanatta topla buluşan Efe Can, yerden içeriye kesti. Ceza sahasında topun gelişine düzgün bir vuruş yapan Davidson, meşin yuvarlağı kalecinin sağından ağlarla buluşturdu. 1-0

38. dakikada Juanfran'ın ceza sahası sağ çaprazdan sert şutunu kaleci Marafona kurtardı. Seken topu Göztepe defansı uzaklaştırdı.

43. dakikada defansın arasına atılan ara pasına hareketlenen Ndiaye'nin, ceza sahası sağ çaprazından çektiği sert şut direğe çarparak taca çıktı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

53. dakikada Lourency'nin ceza sahası içerisinde rakibini çalımlayıp çektiği sert şutu, kaleci Serkan Kırıntılı iki hamlede kontrol etti.

54. dakikada yine Lourency'nin orta şut karşımı vuruşunda kaleye yönelen topu kaleci Serkan Kırıntılı çelerek uzaklaştırdı.

62. dakikada Lourency ceza sahası içi sol çaprazından topu içeriye çevirdi, kale sahası içinde Tijanic topa dokundu ve meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-1

78. dakikada defansından seken topu takip eden Lourency, kalesini terk eden Serkan Kırıntılı'nın üzerinden kafayla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-2

88. dakikada Efecan'ın vuruşu savunmadan sekti, ceza sahası içinde topu önünde bulan Efkan vuruşunu yaptı kaleci İrfan Can topu kurtardı.

89. dakikada sağ kanattan kullanılan kornerde Milunovic'in kafa vuruşu defansa çarpıp ağlarla buluştu. 2-2

90+5. dakikada Davidson'un gönderdiği ortaya Efecan kafa vuruşu yaptı, çizgi üzerinde savunmadan seken top kornere gitti.

Stat: Bahçeşehir Okulları

Hakemler: Mete Kalkavan, Ceyhun Sesigüzel, Samet Çiçek

Alanyaspor: Serkan Kırıntılı, Tayfur, Mevlja, Milunovic, Juanfran, Fatih (Efkan dk. 66) Umut (Candeias dk. 80), Emre Akbaba, Efecan, Davidson, Diedhiou (Babacar dk. 72)

Yedekler: Marafona, Yusuf Karagöz, Leroy, Eduardo , Awaziem, Novais, Oğuz Aydın

Teknik Direktör: Bülent Korkmaz

Göztepe: İrfan Can, Kahraman, Soner, Arslanagic, Nwobodo, Atakan, Yalçın (Tijanic dk. 60), Burekovic (Berkan dk. 46) Murat (Kerim Alıcı dk. 85 ?) Jahovic (Ideye dk. 90 ?) Ndiaye (Lourency dk. 46)

Yedekler: Beykan Şimşek, Arda Özçimen, Makana Baku, Efe Can Saçıkara, Angel

Teknik Direktör: N. El Maestro

Goller: Davidson (dk. 3), Milunovic (dk. 89) (Alanyaspor), Tijanic (dk. 62), Lourency (dk. 78) (Göztepe)

Sarı kartlar: Fatih, Diedhiou, Davidson (Alanyaspor), Nwobodo, Atakan, Murat, Burekovic, Soner, İrfan (Göztepe)

Suat Metin

