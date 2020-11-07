Alanyaspor Trabzonspor Canlı Anlatım

CANLI ANLATIM

ALANYASPOR 0 - 0 TRABZONSPOR

28' Trabzonspor'da Serkan Asan sarı kart gördü.

26' Trabzonspor'da Djaniny net bir fırsattan yararlanamadı! Bir anda Alanyaspor savunmasının arkasına sarkan Djaniny topu kaleci Marafona'ya nişanlayınca Bordo-Mavililer öne geçme şansını kaybetti.

19' Trabzonspor gole yaklaştı! Djaniny sol çaprazda kaleci Marafona'yla karşı karşıya kaldığı pozisyonda vuruşunu yaptı ancak tecrübeli açıyı iyi kapattı ve gole izin vermedi.

9' Trabzonspor'da Abdulkadir köşe vuruşunu kullandı. Arka direkte Djaniny kafayı vurdu ancak top çerçeveyi bulmadı.

1' Alanyaspor etkili başladı! Efecan'ın sağ kanattan ceza alanı içine çevirdiği topu son araya giren Trabzonspor savunması uzaklaştırdı.

1'Maç Başladı

İlk 11'ler;

Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Tzavellas, Caulker, Moubandje, Siopis, Salih, Davidson, Bakasetas, Efecan, Bareiro

Trabzonspor: Uğurcan, Serkan Asan, Vitor Hugo, Edgar Ie, Kamil Ahmet, Pereira, Flavio, Abdulkadir Parmak, Abdülkadir Ömür, Ekuban, Djaniny