Alanyaspor Trabzonspor Canlı İzle | Alanya TS ilk 11'ler | Alanyaspor TS saat kaçta hangi kanalda

Süper Lig'in 8. haftasında 5 puanla 19. sırada bulunan Trabzonspor, deplasman 16 puanla 2. sırada bulunan Alanyaspor ile karşılaşıyor. Saat 16.00'da başlayacak olan karşılaşmayı Ali Palabıyık yönetecek.

Alanyaspor Trabzonspor nasıl canlı izlenir?

Alanyaspor Trabzonspor maçını beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak izleyebilirsiniz. Online olarak izlemek isterseniz de tek maç satın alma özelliğini kullanarak bu maçı kesintisiz bir şekilde izleme imkanına sahip olabilirsiniz.

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Trabzonspor'da gözler Alanyaspor maçına çevrildi

Trabzonspor'da gözler Süper Lig'in 8. haftasında deplasmanda oynayacağı kritik Aytemiz Alanyaspor maçına çevrildi. Milli ara öncesi moral bulmak isteyen Karadeniz ekibinde yeni teknik direktörün ismi de bu maç sonrasına bırakıldı.

Süper Lig'de 7 haftada 5 puanda kalan Trabzonspor, kötü gidişatına deplasmanda oynayacağı Alanyaspor maçıyla sonlandırmak istiyor. Teknik direktör Eddie Newton ile de yolları ayıran bordo-mavililer, milli ara öncesi Alanyaspor deplasmanında moralli ayrılmak isterken yeni hocasını ise dikkatlerin dağılmaması adına bu maç sonrasına bıraktı.

Karadeniz ekibinde yeni teknik direktörün kim olacağı merakla beklenirken, Abdullah Avcı ismi ise ön planda bulunuyor. Sözleşme yılı konusunda Avcı ile görüşmeler devam ederken, teknik adam konusunda ince eleyip sık dokuyan bordo-mavililer, kamuoyunun Abdullah Avcı beklentisinin aksine sürpriz bir isime de dönebileceği konuşuluyor.

Nwakaeme risk edilmeyebilir

Trabzonspor'da ağrıları bulunan Nijeryalı oyuncu Nwakaeme zorlu Alanyaspor maçında risk edilmeyebilir. İki gündür antrenmanlara çıkmayan oyuncunun durumu bugün yapılacak olan kontrollerden sonra netlik kazanacak. Gana Milli Takımı'ndan dönüşte koronavirüs testi pozitif çıkan Caleb Ekuban'ın ise herhangi bir sorunu kalmadı. Oyuncunun kritik karşılaşmada forma giymesi beklenirken Abdulkadir Parmak'ın ise ilk on bire dönüş yapması bekleniyor.