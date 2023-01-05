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Alanyaspor, Trabzonspor hazırlıklarına başladı

Alanyaspor, Trabzonspor hazırlıklarına başladı
Alanyaspor, Trabzonspor hazırlıklarına başladı

Corendon Alanyaspor, Spor Toto Süper Lig’in 18. haftasında Trabzonspor ile oynayacağı karşılaşmasının hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Antrenman öncesi doğum günü olan Leroy Fer için kutlama yapıldı. Kutlamanın ardından Teknik Direktör Francesco Farioli gözetiminde Cengiz Aydoğan Tesislerinde yapılan antrenmanda, Kasımpaşa maçında forma giyen oyuncular, yenileme çalışması yaptı. Isınma çalışmaları gerçekleştiren diğer futbolcular ise antrenmana dar alanda pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman üçlü turnuvayla sona erdi.

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