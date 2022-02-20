Alanyaspor - Trabzonspor Maçı Canlı Anlatım

ALANYASPOR 0 - 4 TRABZONSPOR
MAÇTAN DAKİKALAR
1' Müsabaka hakemin düdüğü ile başladı!
4' Savunmadan çıkarken Alanyaspor savunmasının kaptırdığı topu ceza sahasında önünde bulan Nwakaeme, dönerek yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi.
14' Direkten döndü! Bakasetas'ın kaleyi karşıdan gören noktadan kullandığı serbest vuruşta top üst direğe çarpıp dışarı çıktı.
25' Trabzonspor farkı 2'ye çıkardı! Soldan Puchacz'ın ortasında Cornelius'un kafa vuruşunda kaleci Marafona'dan seken topu kale önünde Nwakaeme ağlara gönderdi.Gol - Anthony Nwakaeme
36' Kaleci Marafona'nın hatalı pasında ceza sahasında topla buluşan Cornelius, rakibinden sıyrıldıktan sonra sol çaprazdan yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi.Gol - Andreas Cornelius
39' Sol kanattan Bakasetas'ın kullandığı köşe vuruşunda savunma topu ceza sahasına gönderdi. Ceza sahası dışından Siopis'in şutunu kale önünde Dorukhan kafayla ağlara gönderdi.Gol - Dorukhan Toköz
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İLK 11'LER
ALANYASPOR: Marafona, Juanfran, Milunovic, Fatih, Efkan, Borja, Novais, Emre Akbaba, Candeias, Efecan, Eduardo
TRABZONSPOR: Uğurcan, Peres, Hugo, Ahmetcan, Puchacz, Siopis, Dorukhan, Bakasetas, Visca, Nwakaeme, Cornelius