Alanyaspor-Trabzonspor Maçı Canlı Anlatım

ALANYASPOR 3-0 TRABZONSPOR

Maçtan dakikalar

14. dakikada Alanyaspor'da Lusamba hızla kendi sahasından çıkarak Efecan Karaca'ya pasını ulaştırdı. Topla buluşan Efecan Karaca ise Trabzonspor ceza sahası içine kadar girerek sol köşeden kaleye çektiği şutla fileleri havalandırdı. 1-0

35. dakikada Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür'ün ceza sahası dışından şutunu kaleci Runarsson kurtardı.

36. dakikada Trabzonspor savunmasının uzaklaştırmak istediği topu orta alanda yakalayan Umut Güneş ceza sahası içindeki Efkan Bekiroğlu'na pasını verdi. Efkan'ın pasıyla buluşan Ahmed Hassan'ın rakibine vücut çalımı atarak geçip, ardından kaleye doğru sert şutu fileleri havalandırdı. 2-0.

45+4. dakikada sol köşeden serbest vuruş kazanan Trabzonspor'da Bakasetas'ın direkt kaleye şutunu kaleci Runarsson yumrukla uzaklaştırdı.

45+6. dakikada Zinedine Ferhat'ın savunma arkasına gönderdiği pasla buluşan Efkan Bekiroğlu, çizgiye kadar ilerledi. Ceza sahası içinde boşta kalan Ahmed Hassan, Efkan'ın pasını gole çevirdi. 3-0.

Stat: Kırbıyık Holding

Hakemler: Mustafa Kürşad Filiz, Kamil Çetin, Candaş Elbil



Corendon Alanyaspor: Runarsson, Fatih Aksoy, Furkan Bayır, Balkovec, Umut Güneş, Lusamba, Pereira (Yusuf Özdemir dk. 32), Efkan Bekiroğlu, Zinedine Ferhat, Efecan Karaca, Ahmed HassanXx

Yedekler: Yusuf Karagöz, Fer, Eduardo, Cavaleiro, Candeias, Rassoul, Çağan Kayra Erciyas, Oğuz Aydın, Doumbia

Teknik Direktör: Francesco Farioli



Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Larsen, Gbamin, Hugo, Eren Elmalı, Siopis, Naci Ünüvar, Abdülkadir Ömür, Bakasetas, Trezeguet, Umut Bozok

Yedekler: Taha Tepe, Aregall, Hamsik, Semedo, Denswil, Bardhi, Doğucan Haspolat, Yusuf Yazıcı, Arif Boşluk, Lahtimi

Teknik Direktör: Abdullah Avcı



Goller: Efecan Karaca (dk. 14), Ahmed Hassan (dk. 36 ve 45+6) (Alanyaspor)

Sarı kart: Hugo (Trabzonspor)

Fadıl Kösedağ



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