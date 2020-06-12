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Alanyaspor ve Antalyaspor aynı uçakta İstanbul'a gitti

Alanyaspor ve Antalyaspor aynı uçakta İstanbul'a gitti
Alanyaspor ve Antalyaspor aynı uçakta İstanbul'a gitti

Süper Lig’in 27. haftasında rakipleriyle deplasmanda karşılaşacak olan Aytemiz Alanyaspor ve Fraport TAV Antalyaspor aynı özel uçakla İstanbul’a gitti.

Aytemiz Alanyaspor ve Fraport TAV Antalyaspor birlikte korona virüs tedbirleri kapsamında İstanbul deplasmanına Antalya Havalimanı'ndan kalkan özel uçakla gitti. Alanyaspor cumartesi günü saat 18.30'da Medipol Başakşehir ile Antalyaspor ise aynı gün saat 21.00'da Beşiktaş'la karşılaşacak. İki kulüp yönetiminin anlaşarak tek uçakla İstanbul'a giderken ve aynı uçakla da birlikte geri dönecekler.

Diğer yandan iki Antalya temsilcisi Ziraat Türkiye Kupası yarı final ikinci maçında ise 18 Haziran Perşembe günü karşılaşacak.

Erdal Anak

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