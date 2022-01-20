Alanyaspor'dan Hatayspor'a farklı tarife

12. dakikada ceza sahasına giren Emre Akbaba'nın rakibini çalımladıktan sonra vuruşunda top üst direğe çarpıp ceza sahasına döndü. Topa hareketlenen Efecan'nın kafa vuruşu ise üstten auta gitti.

17. dakikada sol kanattan Borja'nın ortasında topu altı pas önünde kontrol eden Emre Akbaba'nın kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyondaki şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0

26. dakikada Emre Akbaba'nın ceza sahası yayı üzerinden çektiği sert şutu kaleci Serkan Kırıntılı çeldi, dönen topa hareketlenen Efecan Karaca'nın sağ çaprazdan sert şutu, direğe çarparak auta gitti.

31. dakikada orta sahadan hızlı çıkan Alanyaspor'da Efecan'ın defansın arkasına attığı ara pasa hareketlenen Wilson Eduardo, kaleciyle karşı karşıya kaldı. Düzgün vuruş yapan Eduardo, meşin yuvarlağı kalecinin sağından filelere gönderdi. 2-0

59. dakikada ceza sahası dışından Davidson'un sert şutunda top kaleci Serkan'dan sekti, dönen topu takip eden Emre Akbaba, düzgün vuruşla meşin yuvarlağı filelere yolladı. 3-0

71. dakikada oyuna yeni giren Soliman, ceza sahası dışından yaptığı plase şutu, kaleci Marafona kurtardı.

74. dakikada ceza sahası dışından Novais'in defansın arkasına attığı topa hareketlenen Emre Akbaba, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu ağlara gönderdi. 4-0

77. dakikada Candeias'ın sağ kanattan yerden ceza sahasına ortasında arkada direkte topla buluşan Oğuz, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 5-0

79. dakikada defanstan hızlı çıkan Alanyaspor'da Candeias, bekletmeden topu Oğuz ile buluşturdu. Bu oyuncu da düzgün bir vuruşla topu kalecinin sağından fileler gönderdi. 6-0

Stat: Bahçeşehir Okulları

Hakemler: Bahattin Şimşek, Serkan Ok, Tarık Ongun

Alanyaspor: Marafona, Furkan Bayır, Fatih Aksoy, Juanfran (Ahmet Gülay dk. 86), Borja (Tayfur Bingöl dk. 75), Novais, Davidson (Oğuz Aydın dk. 75), Efkan Bekiroğlu (Leroy Fer dk.63), Efecan Karaca, Emre Akbabax, Wilson Eduardo (Candeias dk.63)

Yedekler: Serkan Kırıntılı, Yusuf Karagöz, Emirhan Aydoğan, Milunovic, Mevlja, Oğuz Aydın, Tayfur Bingöl

Teknik Sorumlu: Felipe Sanchez Mateos

Hatayspor: Abdullah Yiğiter, Fatih Kurucuk, Burak Öksüz, Kamil Ahmet, Adekugbe (Emre Kaplan dk. 60), Onur Ergün (Boudjemaa dk. 60), Ruben Ribeiro, Kamara (Soliman dk. 67) Lobzhanidze (Sadık Baş dk. 86 ?), Diouf, Saint Louis (Isaac dk. 86 ?)

Yedekler: Yavuz, Falette, Muhammed, Eren Fansa, Bertuğ

Teknik Direktör: Ömer Erdoğan

Goller: Emre Akbaba (dk. 17, 59 ve 74), Wilson Eduardo (dk. 31), Oğuz (dk. 77 ve 79) (Alanyaspor)

Sarı kartlar: Efkan Bekiroğlu (Alanyaspor), Fatih Kurucuk (Hatayspor)

Suat Metin