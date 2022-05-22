Alanyaspor'dan, Karagümrük'ün serisine son

Maçtan dakikalar

3. dakikada savunmanın geri pasında topu önünde bulan Pesic, altıpas üzerinden pasını Karamoh'a aktardı. Bu oyuncunun rakiplerini geçerek yakın mesafeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Serkan'dan döndü. Seken topu önünde bulan Biglia'nın ceza yayı üzerinden yaptığı vuruş üstten dışarı gitti.

8. dakikada Pesic'in pasında ceza sahası dışı sağ çaprazda topla buluşan Emre Mor, rakiplerini geçerek ceza yayı üzerinden yaptığı vuruşta top yan direğe çarparak oyun alanına döndü.

17. dakikada sağ taraftan ceza sahası içine giren Juanfran'ın pasında Diedhiou yakın mesafeden vuruşunda meşin yuvarlak üstten dışarı çıktı.

18. dakikada Candeias, ceza sahası sağ çaprazında kazandığı topu Diedhiou'ya aktardı. Bu oyuncunun vuruşunda top uzak direğe çarparak sol tarafa açıldı. Topu takip eden Diedhiou, Biraschi ile girdiği ikili mücadelede yerde kalırken, hakem Fırat Aydınus pozisyonu penaltı olarak değerlendirdi.

19. dakikada beyaz noktada topun başına geçen Diedhiou'nun vuruşunda kaleci Viviano sağına yatarak kurtardı.

38. dakikada Novais'in kullandığı serbest vuruşta Burak Bekaroğlu'nun uzaklaştırmaya çalıştığı top ceza sahası içinde Efecan'ın önünde kaldı. Bu oyuncunun yerden düzgün vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-1

53. dakikada Candeias'ın ceza sahası içi sol tarafından verdiği pasta topla buluşan Efecan, penaltı noktası üzerinden yaptığı vuruşta top kale direğinin yanından dışarı çıktı.

77. dakikada ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Efecan'ın pasında Wilson'un ceza yayı üzerinden çektiği şutta kaleci Viviano sağına yatarak meşin yuvarlağı kornere çeldi.

81. dakikada topla ceza sahasına giren Levent rakibini geçerek yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üstten dışarı çıktı.

85. dakikada ceza sahası sağ çaprazından Ahmed Musa'nın yerden pasında Samed Onur, yakın mesafeden yaptığı vuruşta kaleci Serkan gole izin vermedi.

Stat: Atatürk Olimpiyat

Hakemler: Fırat Aydınus, Bahattin Duran, Tarık Ongun

Fatih Karagümrük: Viviano, Biraschi, Burak Bekaroğlu, Luckassen, Caner Erkin, Adnan Uğur (Jimmy Durmaz dk. 66), Lucas Biglia (Bistrovic dk. 87 ?), Emre Mor (Levent Mercan dk. 74), Fabio Borini (Ahmed Musa dk. 74), Yan Karamoh (Samed Onur dk. 74), Aleksandar Pesic

Yedekler: Utku Yuvakuran, Balkovec, Salih Dursun, Alparslan Erdem, Abdoulaye Toure

Teknik Direktör: Volkan Demirel

Alanyaspor: Serkan Kırıntılı, Juanfran (Çağan Erciyas dk. 87 ?), Furkan Bayır, Fatih Aksoy, Awaziem, Leroy Fer (İsmail Zehir dk. 74), Umut Güneş (Emirhan Aydoğan dk. 87 ?), Efecan Karaca, Joao Novais, Daniel Candeias (Oğuz Aydın dk. 74), Famara Diedhiou (Wilson Eduardo dk. 62)

Yedekler: Marafona, Mevlja, Mustafa Arda Kartal, Berkant Alpşanlı, Ümit Akdağ

Teknik Direktör: Francesco Farioli

Gol: Efecan Karaca (dk. 38) (Alanyaspor)

Sarı kartlar: Awaziem, Leroy Fer (Alanyaspor), Luckassen (Fatih Karagümrük)

İsmail Yasin Akçın - Yunus Kılıç - Samet Yalçın

