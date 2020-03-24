İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Alanyaspor'dan korona virüs kararı

Alanyaspor'dan korona virüs kararı
Alanyaspor'dan korona virüs kararı

Aytemiz Alanyaspor, korona virüs salgını nedeniyle futbolcularının ikinci bir talimata kadar antrenmanlara evlerinde ve kulüp tesislerinde bireysel olarak devam etmelerine karar verdi.

Aytemiz Alanyaspor, korona virüs salgını nedeniyle futbolcularının ikinci bir talimata kadar antrenmanlara evlerinde ve kulüp tesislerinde bireysel olarak devam etmelerine karar verdi. Futbolcular bu süreçte haftanın her günü saat 11.00 ile 17.00 arasında kulüp tesislerine gelerek bireysel
antrenmanlarını yapabilecek.

“Futbolcularımızın evlerinde kalması için gerekli uyarılar yinelenmiştir”

Aytemiz Alanyaspor, konuya ilgili resmi internet sitesinde yaptığı yazılı açıklamada, “Duruma büyük bir hassasiyetle yaklaşarak, gerekli tedbirleri alan kulübümüz, bu süreçte futbolcularımızın evlerinde kalması için gerekli uyarıları yinelemiştir. Sağlık ekibimiz de salgınla ilgili süreci büyük bir titizlikle takip ederek, takımımızın sağlık durumuyla yakından ilgilendiğini belirtir, kamuoyunun bilgisine sunarız” denildi.

Erdal Anak

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.