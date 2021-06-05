Alanyaspor'dan stopere Sırp takviye

Aytemiz Alanyaspor, yeni sezon öncesinde kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Turuncu-yeşilliler, geçen sezon Sırbistan Ligi'nin önemli takımlarından Kızılyıldız'ın stoper oyuncusu Nemanja Milunovic ile 2 yıllık anlaşma sağladı. Milunovic, Alanyaspor Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde yapılan imza töreninde resmi sözleşmeyi imzaladı.

“Bizi seçtiği için teşekkür ederiz”

İmza töreninde konuşan Aytemiz Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, “Stoper mevkiine transfer yapmamız gerekiyordu. Biz de kadromuza Milunovic'i seçtik. Kendisine bizi tercih ettiği için teşekkür ediyoruz. Kariyeri olan başarılı bir futbolcu. Hepimiz biliyoruz. İnşallah kariyerinin kalan kısmını burada en iyi şekilde devam edeceğini düşünüyoruz.

Takımımıza çok fazla katkı sağlayacağına inandığımız bir futbolcu. Hem Alanyaspor'umuza hem Milunovic'e hayırlı olsun. Aramıza hoş geldi. İnşallah Alanyaspor çatısı altında hep beraber iyi şeyler yapacağımıza inanıyoruz. Milunovic'e de kazasız belasız bir sezon geçirmesini temenni ediyorum” şeklinde konuştu.

“Mücadeleci bir yapım var”

Sırp oyuncu Milunovic ise ilk olarak Alanyaspor ailesine teşekkür etti. Milunovic, "Alanyaspor taraftarına merhaba diyorum. Başkanıma, transferime onay veren hocama ve bu transferin gerçekleşmesinde emeği olan herkese teşekkür ediyorum. Alanya takip ettiğim bir kulüptü. Her zaman çok iyi yönetilen bir kulüptü. Geçtiğimiz sezon Avrupa'ya gitmeye çok yaklaştı. Umarım benim gelmemden sonra taraftarlara vereceğim mesaj, önümüzdeki sene Avrupa Kupalarına gidebilecek mücadeleyi göstermek ve bu bu mücadelenin içinde olmak. Mücadeleyi seven bir yapım var zaten. O yüzden inşallah Alanyaspor'u hak ettiği yerde Avrupa arenasında görürüz” dedi.

“Alanyaspor ile ilgili müthiş şeyler söylediler”

Bir gazetecinin; 'Alanyaspor'da daha önce forma giyen Darko Laziç'ten, Alanyaspor ile ilgili bilgi aldın mı?' sorusuna Milunovic, "Darko Laziç ile değil ama burada oynayan başka bir arkadaşımla görüştüm daha önce. Kulüp hakkında müthiş şeyler söyledi. Transferde Alanyaspor'u tercih etmemde arkadaşımın söyledikleri etkili oldu tabii ki” cevabını verdi.

36 maçta 4 gol 1 asistlik katkı

Tecrübeli stoper geçen sezon 22 lig, 7 Avrupa Ligi, 4 Sırbistan Kupası ve 3 Şampiyonlar Ligi Eleme maçı olmak üzere toplamda 36 müsabakada forma giydi. Milunovic, bu maçlarda takımına 4 gol, 1 asistlik katkı yaptı.

Erdal Anak

