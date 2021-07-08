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Alanyasporlu Babacar kalp spazmı geçirdi

Alanyasporlu Babacar kalp spazmı geçirdi
Alanyasporlu Babacar kalp spazmı geçirdi

Yeni sezon hazırlıklarını Burdur'da sürdüren Alanyaspor'da Senegalli golcü Khouma Babacar sabah antrenmanında kalp spazmı geçirerek hastaneye kaldırıldı.

Yeni sezon hazırlıklarını Burdur'da sürdüren Süper Lig temsilcisi Alanyaspor'da Babacar'dan kötü haber geldi. 28 yaşındaki santrfor takımının bu sabah gerçekleştirdiği antrenmanda rahatsızlanarak Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Babacar'a yapılan tetkiklerin ardından kalp spazmı geçirdiği anlaşıldı. Kulüpten yapılan açıklamada ise, "Burdur kampında bu sabah rahatsızlanan futbolcumuz Khouma Babacar'ın Burdur Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk tetkiklerinde kalp spazmı geçirdiği tespit edilmiştir. Futbolcumuzun ileri tetkikleri ve tedavisi Alanya'da özel bir hastanede yapılacaktır" denildi.

 

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