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Alanyasporlu futbolcu Sural'ın son görüntüleri

Alanyasporlu futbolcu Sural'ın son görüntüleri
Alanyasporlu futbolcu Sural'ın son görüntüleri

Trafik kazasında hayatını kaybeden Alanyasporlu futbolcu Josef Sural, Kayserispor maçının ardından Nevşehir’de bulunan özel bir alışveriş merkezinde son kez görüntülendi.

Alanyasporlu futbolcu Sural’ın son görüntüleri - Tıkla İzle

Kayserispor - Alanyaspor maçının ardından özel araç ile Alanya'ya yola çıkan Alanyasporlu futbolcular, ilk olarak Nevşehir'de bulunan Nissara Alışveriş ve Yaşam Merkezi'ne geldi. Kazada hayatını kaybeden futbolcu Josef Sural ve arkadaşlarının AVM'ye girerken kameralara yansıyan görüntülerinin ardından futbolcular daha sonra AVM'nin üst katında bulunan yemek katına çıktı. Yemek siparişlerini veren Çek futbolcu ve arkadaşlarının oldukça neşeli olduğu kameralara yansırken futbolcular, yemeklerini yemelerinin ardından Nevşehir'den ayrılarak Alanya'ya hareket etti. 

Nevşehir'den Alanya'ya özel VIP minibüs ile giden oyuncular, şehre yakın bir mevkide trafik kazası geçirmiş, araçta bulunan Josef Sural hayatını kaybetmişti.  

Coşkun Sağlamdin
 

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