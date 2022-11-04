Alanyaspor'u deviren Ümraniyespor ilk kez kazandı!

Maçtan dakikalar

1. dakikada Strahil Popov'un sağ kanattan ortasında arka direkte bulunan Yonathan del Valle'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarıya gitti.

3. dakikada Yonathan del Valle'nin ceza yayının solundan uzak köşeye yerden vuruşunda kaleci Runar Runarsson meşin yuvarlağı kornere çeldi.

21. dakikada Yonathan del Valle'nin sol kanattan ortasında ceza sahası içinde iyi yükselen Umut Nayir, kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. Hakem Ali Şansalan pozisyona ilk olarak ofsayt verdi. Daha sonra VAR'ın uyarısıyla orta noktayı gösterdi. 1-0

38. dakikada Geraldo'nun sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda direkt kaleye giden meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-0

56. dakikada Balkovec'in sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde defanstan seken topa ceza yayında gelişine vuruş yapan Wilson Eduardo meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 2-1

58. dakikada Umut Güneş'in ceza yayından vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Orkun Özdemir'de kaldı.

69. dakikada sol taraftan ilerleyen Adel Bettaieb'in ortasında ceza sahası içi sağında topu alan Geraldo'nun rakibini geçip uzak köşeye yaptığı vuruşta meşin yuvarlak direkten döndü. Daha sonra topu penaltı noktasında alan Umut Nayir bekletmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 3-1

Stat: Ümraniye Belediyesi Şehir

Hakemler: Ali Şansalan, Özgür Ertem, Cemil Tunç

Ümraniyespor: Orkun Özdemir, Strahil Popov, Allyson, Tomislav Glumac, Onur Atasayar (Ermir Lenjani dk. 78), Isaac Sackey, Serkan Göksu (Kartal Kayra Yılmaz dk. 68), Durel Avounou (Antonio Mrsic dk. 73), Geraldo (Onur Ayık dk. 73), Yonathan del Valle (Adel Bettaieb dk. 67), Umut Nayir

Yedekler: Anıl Demir, Mustafa Eser, Valentin Gheorghe, Metehan Mimaroğlu, Oğuz Gürbulak

Teknik Direktör: Recep Uçar

Corendon Alanyaspor: Runar Runarsson, Pedro Pereira, Fatih Aksoy, Furkan Bayır (Rassoul dk. 73), Jure Balkovec (Ahmet Gülay dk. 77), Leroy Fer (Umut Güneş dk. 56), Idrissa Doumbia, Wilson Eduardo (Daniel Candeias dk. 56), Efecan Karaca, Oğuz Aydın (Cavaleiro dk. 73), Ahmed Hassan

Yedekler: Yusuf Karagöz, Famara Diedhiou, Oussama Targhalline, Çağan Kayra Erciyas, Arnaud Lusamba

Teknik Direktör: Francesco Farioli

Goller: Umut Nayir (dk. 21, 69), Geraldo (dk. 38) (Ümraniyespor), Wilson Eduardo (dk. 56) (Alanyaspor)

Sarı kartlar: Leroy Fer, Furkan Bayır (Alanyaspor), Onur Atasayar (Ümraniyespor)

Oğuzhan Ort - Mehmet Şirin Topaloğlu

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