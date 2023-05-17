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Alaplı'da patpat kazası: 2 yaralı

Alaplı'da patpat kazası: 2 yaralı
Alaplı'da patpat kazası: 2 yaralı

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde meydana gelen patpat kazasında 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Zonguldak'ın Alaplı ilçesi Sindelli köyünde meydana gelen kazada, Bagi Y. idaresindeki patpat tabir edilen tarım aracı kontrolden çıkarak devrildi.

Kazada, araçta bulunan sürücü Bagi Y. ile Hava Y. yaralandı. Yaralılar Alaplı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Ertuğrul Yüksel

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