Alaplı'da patpat kazası: 2 yaralı

Edinilen bilgiye göre, Zonguldak'ın Alaplı ilçesi Sindelli köyünde meydana gelen kazada, Bagi Y. idaresindeki patpat tabir edilen tarım aracı kontrolden çıkarak devrildi.

Kazada, araçta bulunan sürücü Bagi Y. ile Hava Y. yaralandı. Yaralılar Alaplı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Ertuğrul Yüksel

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