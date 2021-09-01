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Alaplı'da taşlı sopalı arazi kavgası: 2 yaralı, 3 gözaltı

Alaplı'da taşlı sopalı arazi kavgası: 2 yaralı, 3 gözaltı
Alaplı'da taşlı sopalı arazi kavgası: 2 yaralı, 3 gözaltı

Zonguldak Alaplı’da, iki grup arasında “arazi anlaşmazlığı" nedeniyle çıkan kavgada 2 kişi yaralandı, 3 kişi gözaltına alındı.

Olay, öğle saatlerinde Zonguldak Alaplı Hallı köyünde meydana geldi. Kavganın arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıktığı iddia edildi. Aralarında daha önce arazi anlaşmazlığı bulunan iki grup fındık bahçesinde karşılaşınca tartışma çıktı. Bir süre sonra büyüyerek taşlı sopalı kavgaya dönüşen tartışmayı ayırmakla güçlük yaşayan köylüler, jandarmaya ve 112 sağlık ekiplerine haber verdi. Kavga, jandarma ekiplerinin müdahalesiyle sona erdi.

Kavgada taş ve sopalarla yaralanan E.U., C.B. ambulanslarla Alaplı Devlet Hastanesine götürülerek tedavisi altın alındı. Kavgaya karıştığı belirlenen R.Ç., Ö.Ç. ve 1 kişi daha gözaltına alınarak sorgulanmak üzere merkeze götürüldü. Jandarma olayla ilgili inceleme sürüyor.

Ertuğrul Yüksel

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